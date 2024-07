Gobierno no descarta participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en la Región Metropolitana

Tras el Gabinete Pro Seguridad de la mañana de este jueves en La Moneda y los anuncios de medidas que realizó el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que se están evaluando formas de despliegue de las Fuerzas Armadas para complementar la labor de las policías frente a la delincuencia.

En esa línea, abordó la propuesta de Estado de Sitio en la Región Metropolitana impulsada por el senador del Partido Socialista José Miguel Insulza tras la serie de homicidios con armas de fuego el fin de semana largo.

“Participación de militares no se descarta. En este momento, Estado de Sitio no lo vemos como una opción”, señaló.

Igualmente, indicó que el tema está presente en el diálogo que se mantiene con el Congreso respecto a seguridad.

“Respecto a los planteamientos de estado de sitio, nosotros hemos estado conversando y vamos a seguir conversando con todas las distintas grupos y bancadas. De hecho, hoy día hay una reunión con bancadas oficialistas, integrantes de las comisiones de seguridad que va a dirigir el subsecretario. Están también planificadas reuniones con los presidentes de las comisiones de Seguridad, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Están ahora mismo llamando a las bancadas de oposición para tener una reunión en los próximos días y ver si prefieren hacerla aquí en Santiago o la próxima semana que están de vuelta de la semana distrital. Y también, por supuesto, que se va a hacer una reunión con los presidentes de las comisiones de Seguridad”, aseguró .

Tohá recalcó que “cada vez que surgen ideas de este tipo”, en el gobierno se evalúan.

“Estamos evaluando distintas formas de, digamos, despliegue de las Fuerzas Armadas que puedan complementar el esfuerzo de seguridad, especialmente hace tiempo que estamos impulsando en el Parlamento la modalidad de infraestructura crítica. Y en esa evaluación recibimos propuestas y escuchamos distintas alternativas”, expuso.

“Pero, en particular, el instrumento de Estado de Sitio para la Región Metropolitana no nos parece un instrumento que vaya a servirnos en esa conversación. En este momento no tenemos la definición de aplicarlo porque la evidencia no nos indica que sería una medida que ayudaría”, insistió.