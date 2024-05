Gobierno opta por mantener cautela tras dichos de fiscal nacional sobre posible esclarecimiento de triple crimen de carabineros.

Este lunes se cumple un mes desde el brutal homicidio de tres carabineros en Cañete, Región del Biobío. Los ahora suboficiales mayores Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, fueron asesinados por desconocidos la madrugada del 27 de abril en la comuna de la provincia de Arauco.

Lo que se sabe hasta ahora es que los uniformados habrían sido víctimas de una emboscada, que fueron acribillados fuera del vehículo policial en que se movilizaban y que luego fueron quemados junto a éste. Además, fueron sustraídas las armas de fuego que portaban.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN este domingo, dijo sobre la investigación que están cerca de detener a los autores del crimen.

“Estamos más cerca de poder esclarecer los hechos tal como ocurrieron y poder presentar a los autores ante la justicia”, señaló el jefe del Ministerio Público.

Y agregó: “Prefiero que hablemos con resultados una vez que las diligencias avancen y estoy optimista respecto de qué vamos a poder hacer en ese caso”.

En contraste con el optimismo de Valencia, desde el gobierno la ministra del Interior, Carolina Tohá, optó por ser más cauta.

“Yo no diría que el fiscal dijo que está a punto (de esclarecer los hechos), dijo que estamos en ese camino, que se ha estado trabajando para eso, que está más cerca ese momento”, apuntó.

La secretaria de Estado planteó que desde el primer día se han estado teniendo avances, líneas investigativas, pero no estamos en condiciones y no podemos anticipar las fechas en que eso va a suceder. No lo hacemos jamás porque eso es darle ventaja a los delincuentes que deben estar escondiéndose y tratando de interrumpir la labor de la justicia”.

Inquirida sobre cuándo podría haber novedades, Tohá señaló: “No voy a hablar en esos términos, yo les pido que me disculpen al respecto, pero quiero ser muy cautelosa. Estamos más cerca porque se ha ido avanzando y se sabrá cuando estemos en condiciones de presentar pruebas contundentes.”