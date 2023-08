Guillermo Teillier permanece hospitalizado y aseguran que se encuentra en “condición estable”

Desde diciembre de 2022, cuando sufrió una trombosis intestinal, el estado de salud del presidente del Partido Comunista, (PC), Guillermo Teillier, ha sido delicado.

De hecho, el exdiputado por el distrito 13, fue internado en más de una ocasión entre esa fecha y febrero del 2023, en la Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

“Los médicos no me han pedido retirarme de la política, me dicen que me tengo que cuidar para que pueda seguir”, dijo en febrero a La Tercera, ocasión en la que contó que recibió la visita del Presidente Gabriel Boric.

El pasado 26 de mayo, Teillier volvió a ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Este lunes, el centro asistencial donde ha sido tratado el timonel del PC, confirmó que Teillier permanece hospitalizado en la institución.

“El Hospital Clínico Universidad de Chile informa que nuestro paciente Sr. Guillermo Teillier del Valle permanece hospitalizado en nuestra institución”, dijeron a través de un comunicado de prensa.

Y aseguraron: “El Sr. Teillier se encuentra hoy en condición estable”.

Las hospitalizaciones a las que se ha debido someter el presidente del PC, principalmente aquellas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, se produjeron a causa de que se contagió de covid-19, lo que también desencadenó una isquemia intestinal que le impidió comer por varios días.