SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hallan muerto a hombre baleado en autopista Costanera Norte: habría sido sorprendido sustrayendo hortalizas

    La víctima recibió un disparo de escopeta en el abdomen. Carabineros dio con el presunto autor, hijo de un agricultor, e incautó el arma que habría utilizado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un hombre fue hallado muerto durante la tarde de este miércoles, producto de un impacto balístico, en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

    De acuerdo con información de Carabineros, el hecho fue alertado a través de la Central de Comunicaciones (Cenco), donde se dio cuenta de que una persona se encontraba tendida en la tercera pista en dirección al oriente de la Costanera Norte, en la referida comuna. Hasta el lugar se trasladaron equipos policiales, lo que motivó el cierre de la vía expresa.

    El comisario Héctor Bastías, de la 7ª Comisaría de Renca, detalló que inicialmente se informó que “había una persona lesionada al parecer por un accidente de tránsito. Al indagar nos pudimos dar cuenta que era una persona que estaba en el suelo, ya fallecida, y nos pudimos percatar que tenía impacto balístico, y la acción de Carabineros autónoma que realiza, pudo detectar el autor, y encontrar la escopeta”.

    Respecto del lugar donde fue encontrada la víctima, se investiga la dinámica de los hechos y cómo llegó hasta la vía expresa.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre recibió un impacto balístico en el abdomen, que le habría provocado la muerte, luego de haber estado presuntamente sustrayendo hortalizas desde una parcela del sector, cuando fue sorprendido por el hijo de un agricultor, quien habría disparado con una escopeta.

    Las diligencias de Carabineros también permitieron dar con el presunto autor e incautar el arma utilizada. De momento, la víctima no ha sido identificada.

    La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Más sobre:PolicialRencaCostanera NorteSeguridadHomicidioCarabinerosPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Delirante”: Sichel arremete contra el nuevo estado de excepción de la reforma de seguridad de Kast

    Squella y Longton anuncian indicaciones para que nuevo estado de excepción requiera acuerdo del Congreso desde el inicio

    Precio de las bencinas sube casi $35 y expertos anticipan otra alza similar antes de Fiestas Patrias

    Alcalde de Talca: “Nos enteramos por la prensa de que venían reos de alta peligrosidad (...) No había un plan de seguridad para la ciudad”

    Ministro Arrau tras detención en Tirúa de prófugo por homicidio: “Lo dijimos, los vamos a encontrar”

    Isapres han pagado en un año y medio el 21% de la deuda que tenían con sus afiliados tras fallo de la Suprema

    Lo más leído

    1.
    Pareja de exministra Mara Sedini es investigada en causa por dispensarios de marihuana

    Pareja de exministra Mara Sedini es investigada en causa por dispensarios de marihuana

    2.
    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    3.
    Caso dispensarios de marihuana: se decretan medidas cautelares para 19 imputados y futuro de cabecillas se discutirá este jueves

    Caso dispensarios de marihuana: se decretan medidas cautelares para 19 imputados y futuro de cabecillas se discutirá este jueves

    4.
    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    5.
    Camilo Huerta con arresto domiciliario total: decretan medidas cautelares para imputados por operación Ámsterdam

    Camilo Huerta con arresto domiciliario total: decretan medidas cautelares para imputados por operación Ámsterdam

    6.
    “No más ruidos”: Diputados proponen proyecto para clausurar inmuebles que sean foco de incivilidades o con infracciones reiteradas

    “No más ruidos”: Diputados proponen proyecto para clausurar inmuebles que sean foco de incivilidades o con infracciones reiteradas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Las promociones desde $1.000 para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves

    Las promociones desde $1.000 para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    “Delirante”: Sichel arremete contra el nuevo estado de excepción de la reforma de seguridad de Kast
    Chile

    “Delirante”: Sichel arremete contra el nuevo estado de excepción de la reforma de seguridad de Kast

    Squella y Longton anuncian indicaciones para que nuevo estado de excepción requiera acuerdo del Congreso desde el inicio

    Alcalde de Talca: “Nos enteramos por la prensa de que venían reos de alta peligrosidad (...) No había un plan de seguridad para la ciudad”

    Precio de las bencinas sube casi $35 y expertos anticipan otra alza similar antes de Fiestas Patrias
    Negocios

    Precio de las bencinas sube casi $35 y expertos anticipan otra alza similar antes de Fiestas Patrias

    Isapres han pagado en un año y medio el 21% de la deuda que tenían con sus afiliados tras fallo de la Suprema

    Energía compromete proyecto de ley sobre distribución eléctrica a más tardar para el primer trimestre de 2027

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Feliz estreno en la MLS: Alexis Sánchez suma sus primeros minutos en la victoria de Montreal sobre Columbus Crew
    El Deportivo

    Feliz estreno en la MLS: Alexis Sánchez suma sus primeros minutos en la victoria de Montreal sobre Columbus Crew

    Con Alexis Sánchez mirando en la banca: el insólito error de Thomas Gillier en el duelo de Montreal en la MLS

    Fin a la travesía pirata: Coquimbo Unido queda eliminado de la Copa Libertadores en los penales con Platense

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    La historia de Hind Rajab, la niña palestina de seis años cuyo asesinato en 2024 ahora será investigado penalmente por Israel
    Mundo

    La historia de Hind Rajab, la niña palestina de seis años cuyo asesinato en 2024 ahora será investigado penalmente por Israel

    Exempleado de Meta testifica que Mark Zuckerberg priorizó el crecimiento económico sobre la seguridad infantil

    Francia cifra en 1.243 el exceso de mortalidad durante segunda ola de calor

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive