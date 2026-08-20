Hallan muerto a hombre baleado en autopista Costanera Norte: habría sido sorprendido sustrayendo hortalizas

Un hombre fue hallado muerto durante la tarde de este miércoles, producto de un impacto balístico, en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

De acuerdo con información de Carabineros, el hecho fue alertado a través de la Central de Comunicaciones (Cenco), donde se dio cuenta de que una persona se encontraba tendida en la tercera pista en dirección al oriente de la Costanera Norte, en la referida comuna. Hasta el lugar se trasladaron equipos policiales, lo que motivó el cierre de la vía expresa.

El comisario Héctor Bastías, de la 7ª Comisaría de Renca, detalló que inicialmente se informó que “había una persona lesionada al parecer por un accidente de tránsito. Al indagar nos pudimos dar cuenta que era una persona que estaba en el suelo, ya fallecida, y nos pudimos percatar que tenía impacto balístico, y la acción de Carabineros autónoma que realiza, pudo detectar el autor, y encontrar la escopeta”.

Respecto del lugar donde fue encontrada la víctima, se investiga la dinámica de los hechos y cómo llegó hasta la vía expresa.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre recibió un impacto balístico en el abdomen, que le habría provocado la muerte, luego de haber estado presuntamente sustrayendo hortalizas desde una parcela del sector, cuando fue sorprendido por el hijo de un agricultor, quien habría disparado con una escopeta.

Las diligencias de Carabineros también permitieron dar con el presunto autor e incautar el arma utilizada. De momento, la víctima no ha sido identificada.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).