“Hemos hecho lo correcto”: Subsecretario Salgado defiende medidas adoptadas ante aumento de notificaciones por “bacteria asesina”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, se refirió a las muertes asociadas a la influenza y a la streptococcus pyogenes, mayormente conocida conocida como bacteria asesina, expresando que siente que “hemos hecho lo correcto” respecto a las medidas adoptadas al respecto.

Fue en conversación con el programa Estado Nacional de TVN que la autoridad de salud detalló como actúa usualmente la streptococcus pyogenes informando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta en noviembre del año 2023 producto de un incremento en las notificaciones de esta bacteria.

“Lo que nosotros hicimos, después de que la OMS levantó la alerta en noviembre del 2023, nosotros reforzamos a la luz de ciertos casos, una nueva alerta entendiendo que necesitamos que nuestros profesionales estén alerta, estén entrenados para eso. Y estamos también reforzando el manejo clínico de estas personas”, señaló el subsecretario.

Respecto al procedimiento y los casos en los que se asocia la muerte de cinco pacientes en la Región de Ñuble y uno en La Florida a la bacteria Salgado indicó que “nosotros tenemos un sistema de notificaciones, es decir, cuando hay un caso y se toma una muestra, se envía al ISP y ahí podemos saber que efectivamente es la bacteria que corresponde”.

Dentro de esto, explicó que fue a raíz del caso en la Región de Ñuble que se activó una notificación y eso dio curso a la alertas por la bacteria. Al ser consultado si se podría haber hecho más, el subsecretario afirmó que “yo creo que hemos hecho lo correcto”.

El llamado a vacunarse

Respecto al proceso de vacunación el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, indicó que llevan, esto informado hasta el pasado miércoles, “un 75% de cobertura” en lo que son los grupos de riesgos. Estos incluyen a trabajadores de la salud, público y privado; pacientes crónicos; niños menores; personas mayores de 60; y embarazadas.

Asimismo, reveló que tienen “dificultad” con los mayores de 60 años y embarazadas, con el primero llegando a una cobertura de 65% y en las segundas con 50%. Hizo un llamado para que las personas se acerquen a los centros para que se vacunen.

Por otro lado, cuando habló sobre si las personas que no entran en los grupos de riesgo deberían o no vacunarse, no hizo un énfasis en que se necesario. “Yo creo que si es posible que se vacunen, sí, pero no están dentro de los que nosotros consideramos grupos de riesgo y que tenemos asegurado gratuitamente la vacuna”, explicó el subsecretario.

Además, Salgado agregó que el mundo privado y público tienen “dificultad” para satisfacer esa demanda.