Incendio en Toma Dignidad de La Florida: el tenso cruce entre alcalde Carter y delegado Durán

Tras el incendio en un campamento en La Florida, autoridades llegaron hasta el sector para iniciar las coordinaciones para realizar la ayuda a las familias afectadas. En el lugar el alcalde de la mencionada comuna, Rodolfo Carter, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, protagonizaron una tensa discusión frente a la prensa y los vecinos de la Toma Dignidad.

Todo inició con la llegada del jefe comunal hasta el sector del siniestro, donde las personas afectadas comenzaron a increparlo, gritarle y lanzar objetos en su contra para que se retirara del lugar. Debido a esto, Carabineros realizó un cordón de seguridad para que las autoridades se coordinaran.

Después llegó el delegado presidencial, quien conversó con la prensa primero y luego se fue a reunir con el alcalde Carter. Fue en ese contexto que ambas autoridades protagonizaron un tenso cruce, a metros de los medios de comunicación.

“Tú me llamaste de parte del gobierno para que nos pusiéramos a trabajar y yo te dije me parece bien. ¿Se acuerda? El día 8 de julio hablamos con Monsalve y planteamos que en septiembre tenía que estar listo. Y te consta que está en la acta”, apuntó Carter.

En esa línea, prosiguió hablando el alcalde encarando a Durán preguntándole si se harían “cargo” e indicando que “lo único que te pido es que no distraigamos la atención y no tratemos de transformar esto. La famosa mesa tripartita nunca ha existido”.

Carter insistió contra el delegado y le expresó que “es muy fácil venir entre los aplausos de la toma”, momento en que fue interrumpido por Durán, quien le señaló que “no es fácil, yo vengo a trabajar. No me digas eso, porque no corresponde”. Tras esto, el delegado reiteró que iría a realizar su trabajo.

Luego, ambas autoridades se separaron para seguir con las coordinaciones por separado.

“No hay ninguna tensión”

El delgado Gonzalo Durán fue abordado por los medios de comunicación tras su conversación con el alcalde Rodolfo Carter donde descartó alguna tensión entre ambos. “No hay ninguna tensión. Tenemos matices respecto al proceso, pero lo importante es que tenemos un propósito común”, afirmó.

“El propósito común es abordar el tema de la toma con sentido de urgencia. Nosotros entendemos que hay que terminar con esta toma, pero lo que hemos propuesto es un camino que le hemos denominado retiro programado para no poner en riesgo a los niños y niñas, para no poner en riesgo a las familias”, explicó.

Añadiendo que: “A nosotros no nos corresponde hablar de las diferencias. Sí, está bien, pero lo importante es ponerse de acuerdo en qué hacemos para resolver el problema. Mi responsabilidad, más que el debate, es trabajar para resolver este problema que se arrastra hace 30 años”.

“No nos interesa un enfrentamiento”

Por su parte el alcalde de la comuna, conversó con la prensa en donde expresó que desde julio de 2024 se inició el compromiso de avanzar en el desalojo de la Toma Dignidad y que esto se iba a resolver en el mes de septiembre. “Nosotros queremos colaborar con el gobierno, desde luego. No nos interesa un enfrentamiento, porque aquí importa la vida de la persona”, comenzó señalando.

“Pero también le dijimos que era relevante que en un mes esto estuviera resuelto. Llevamos cuatro meses hasta el minuto, y ya tenemos una diferencia fundamental. El delegado nos viene a hablar de mesas de trabajo, conversaciones. Aquí se requieren fechas, hechos”, agregó respecto a los compromisos de desalojo de la Toma Dignidad.

Junto con ello, el alcalde sostuvo que “afortunadamente, no tuvimos muerte. No tuvimos heridos en este lugar. Entonces, lo que le dijimos al gobierno, se lo dije yo al subsecretario Cordero, hace una semana atrás. No esperemos que haya una tragedia, para que después empecemos a culparnos unos con otros. Aquí corresponde erradicar la totalidad del campamento, porque es una zona de exclusión”.

Cabe recordar que no es la primera vez que el jefe comunal es agredido en la Toma Dignidad, en la cual ya vivió un episodio similar en marzo del presente año, cuando se dio la orden de desalojo por parte de la Municipalidad. Ni tampoco es la primera vez que el alcalde increpa a las autoridades de gobierno por el proceso mencionado.

Anteriormente, el timonel de La Florida protagonizó un cruce mediante oficios con el Seremi de Vivienda y Urbanismo (Serviu) por el Campamento Dignidad.