Incendios forestales: autoridades lo atribuyen a la intencionalidad y hay 14 detenidos como presuntos responsables

En estado de máxima alerta se encuentran las autoridades del país tras una serie de incendios forestales que azotan a la zona centro-sur, en el marco de una ola de calor que marcó hasta los 42 grados en algunas localidades este fin de semana.

Para la noche de este domingo, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informó de 22 siniestros que se combatían en las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble. Pero durante la jornada de este lunes, al cierre de esta edición la cifra aumentó a 32, sumándose las regiones Metropolitana, de O’Higgins, Maule, Los Ríos y Los Lagos.

Mientras, 14 personas han sido detenidas hasta aquí por su presunta responsabilidad en los siniestros: dos en O’Higgins, ocho en Valparaíso, tres en Ñuble y una en La Araucanía.

Cebrián detalló que varios de ellos fueron detenidos por una participación “negligente”, puesto que se encontraban realizando trabajos cerca de los incendios. Y en cuanto a viviendas afectadas, la autoridad detalló durante el día un total de 28 viviendas entre las regiones del Maule, La Araucanía, Biobío y el Ñuble, aunque se esperaba una actualización posterior al cierre de esta nota, hasta donde se había informado que había un total de 14.183 hectáreas afectadas entre todos los siniestros.

Una de las regiones más damnificadas ha sido la de La Araucanía, por lo que el sábado 8 de febrero, el Presidente Gabriel Boric decretó toque de queda en 11 comunas (el domingo se sumó una más) de dicha región y aseguró que tienen “razones fundadas para creer que gran parte de los incendios que afectan hoy a la zona de La Araucanía son intencionales”.

Este lunes la intencionalidad de los siniestros fue confirmada por Conaf, donde su directora Baldini aseveró: “Lo podemos decir con mucha propiedad porque aparecen en medio del bosque (...) Una pavesa (ramas o troncos que “vuelan” con los incendios) siempre va a estar en dirección del viento, pero no al lado ni más atrás”, aseguró en entrevista con Radio Pauta.

Y aunque originalmente la medida del toque de queda regía para el sábado en la noche, lo cierto es que la decisión fue extendida para la noche del domingo 9 y ayer se informó que volvía a decretarse para la de este lunes 10 de febrero y hasta las 6 de la mañana de este martes 11, según informó el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala. La justificación fue el aumento de incendios y con el fin de facilitar las labores de bomberos y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y evitar nuevos focos.

“Se van a mantener las 12 comunas que lo tuvieron. No obstante, vamos a volver al horario de las 22:00 horas hasta las 06:00 de la mañana, toda vez que tratándose hoy de un día hábil, tenemos que generar condiciones para que las personas vuelvan a sus hogares con mayor tranquilidad”, agregó Abdala.

La directora de Conaf Araucanía, María Teresa Huentequeo, señaló que se han vivido días muy críticos, con 648 incendios en la región, lo que equivale a un 6% menos que la temporada anterior. No obstante, según las cifras entregadas por la Conaf, al cierre de esta edición había 16.158 hectáreas quemadas, un 124% más que la temporada anterior (7.217).

Como se ha dicho, al cierre de esta edición se esperaba un nuevo balance por parte de las autoridades regionales donde se daría detalle del número total de viviendas siniestradas, hectáreas afectadas y damnificados.

El cruce por la intencionalidad

Según datos de la Conaf, hubo 155 incendios forestales entre el viernes y la mañana de este lunes, dejando 9.171 hectáreas quemadas. Las regiones más afectadas por los siniestros fueron La Araucanía, Biobío, Ñuble y el Maule.

Al respecto, Carolina Tohá, ministra del Interior, afirmó en diálogo con Radio Cooperativa que desde el gobierno “sabemos por las características que han tenido los incendios, y también por ciertos elementos que se han encontrado, que ha habido intencionalidad. ¿Qué hay detrás de esa intencionalidad? Eso lo tiene que determinar la investigación. A veces la intencionalidad en esa zona en especial está ligada a causas de disputas por tierra”, puntualizó la secretaria de Estado.

Una hipótesis que incluso fue respaldada por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien explicó que pese a la medida de toque de queda “hubo cuatro focos en Bajo Malleco”. En esa línea, señaló que “hay recurrencia de incendios y la hipótesis está clara, entre personas con demencia, grupos radicalizados que no respetan la Ñuke Mapu, como las propias comunidades mapuches llaman a respetar los sagrados, y actualmente los criminales del robo de madera, que allí en las detenciones se aplica la ley contra el robo de madera, que además ha disminuido bastante y son chilenitos de tomo y lomo”.

Pero el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, calificó de “irresponsabilidad” las declaraciones relacionadas a los incendios forestales de la ministra Tohá, quien además había asegurado que “es altamente probable en la zona que al menos una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales”.

Ante ello, el gobernador de la región expresó que “me parece que es una irresponsabilidad atribuir a determinados grupos o personas la autoría de los incendios forestales ocurridos entre el sábado y el domingo pasado”.

Saffirio añadió que “más grave me parece aun cuando se trata de investigaciones que están en curso porque de alguna forma ideologiza autorías que no corresponde, afecta eventuales acuerdos a que se pueda llegar por parte de la Comisión por la Paz y el Entendimiento que tanto ha costado sacar, y daña el esfuerzo que estamos haciendo en la región por desestigmatizar lo que aquí ocurre atribuyendo responsabilidades que no corresponden”.

Registros del incendio que afecta a la comuna de Purén. Foto: @Luchoo__Diaz

Asimismo, realizó un llamado a la ministra a que si existen antecedentes, los haga llegar a Fiscalía. “Para acreditar con evidencia lo que ha sostenido, entonces como funcionaria pública tiene la obligación de dar cuenta de ello al Ministerio Público y en consecuencia a los tribunales de justicia”, expresó.

Saffirio apuntó que las palabras de la secretaria de Estado “estigmatizan” a la región y acusó que la situación fue utilizada con “fines electorales”.