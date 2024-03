Ingreso con cédula chilena al mercado: gerente de Lo Valledor asegura que “no estamos discriminando a nadie”

La mañana de este viernes, el gerente de Comunicaciones del Mercado Mayorista Lo Valledor (MMLV), Marcelo Araya, afirmó que con la nueva medida que controla el acceso al recinto con cédula de identidad chilena, desde Lo Valledor “no estamos discriminando a nadie”.

Estas declaraciones se dan luego de la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamara a “no incurrir en conductas que pueden ser discriminatorias”.

Tras este mensaje, la titular de la cartera instruyó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para convocar una reunión con los gerentes de la Vega y Lo Valledor, cita que se llevará a cabo este lunes a las 16.00 horas.

Al ser consultado en CHV por estos antecedentes, el representante de Lo Valledor respondió que “no somos ciegos frente al tema de que pudiéramos incurrir en algún error o que pudiéramos resolver mejor algunos temas, pero lo que sí es claro, es que la persona que llegue hasta acá, queremos saber de quién se trata, para eso tiene que tener un documento totalmente habilitado por el Estado chileno”.

Y aclaró que “nosotros no estamos discriminando a nadie, no estamos diciendo que el que no tiene documento tampoco puede transitar por el país, porque todos los adultos estamos obligados a disponer de un recurso de esa naturaleza”.

El gerente señaló que “tenemos un recurso de alta tecnología que va a estar disponible a partir del primero de abril. Vamos a hacer una marcha blanca hasta el 6 de mayo, atenderemos todas las inquietudes, pero queremos seguridad para nuestra gente, para los clientes que entran, ya sean vendedores como son los pequeños y medianos agricultores que llegan hasta acá o como compradores. Esa es nuestra responsabilidad”.