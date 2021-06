Intendencia Metropolitana mantiene preemergencia ambiental para este martes

Al igual que este lunes, mañana martes la Región Metropolitana volverá a amanecer con preemergencia ambiental. La razón, de acuerdo a la entidad, es, “debido a las malas condiciones de ventilación y la estabilidad atmosférica de la cuenca, sumadas a un incremento sustantivo de emisiones contaminantes registradas el día de hoy (lunes) y las proyectadas para este martes en la cuenca de Santiago”.

De acuerdo al comunicado, se hace un llamado a la ciudadanía, “a respetar las medidas decretadas con este Episodio Crítico de Contaminación, especialmente la prohibición del uso de calefactores a leña y derivados de la madera en toda la Región Metropolitana así como las quemas agrícolas”.

Entre las medidas está la restricción vehicular de dos dígitos para transportes de carga con sello verde (camionetas, furgones y camiones).

Los autos sin sello verde no podrán circular entre las 07:30-21:00 horas al interior del Anillo Américo Vespucio, mientras que los autos con sello verde no podrá solo los dígitos 0 y 1, mismos dígitos para las motocicletas.

Los transporte de carga que no tengan sello verde no podrán circular entre las 10:00-18:00 horas, al interior del Anillo Américo Vespucio (con los dígitos, 0,1,2,3,4,5, mientras que con sello verde, no podrá con los dígitos 8 y 9.