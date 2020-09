Intendente de la RM por paro de camioneros: “Interrumpir la libre circulación de vías que son públicas es un delito”

Esta mañana, el intendente de la RM, Felipe Guevara, fue consultado esta mañana por el paro de camioneros que afecta a distintos puntos de la Ruta 5 Sur y otras carreteras del país y manifestó, en este sentido, que la capital hasta ahora no ha tenido problemas de abastecimiento pero que de continuar la movilización “claramente vamos a tener complicaciones”.

En conversación con Radio Universo, la máxima autoridad de la región señaló que “afortunadamente hoy no hay problemas (de abastecimiento) pero no estamos exentos de ellos si continúa esta situación. El llamado es a la responsabilidad. No puede ser que en el sur, en Osorno por ejemplo o en Puerto Montt haya que estar abasteciendo de combustible y oxígeno a los hospitales de forma especial porque no permiten la llegada de estos elementos. Hay que llamar a la cordura”.

Así, en esa misma línea, el intendente manifestó que el derecho a transitar, a consumir alimentos y a tener una salud digna en un hospital “es un derecho que ningún chileno le puede arrebatar a otro chileno, eso es lo más antidemocrático del mundo. Entonces, enarbolar banderas de democracia y participación y al mismo tiempo estar jugando con el bienestar mínimo de las familias de nuestro país, yo creo que no corresponde”.

Consultado sobre la eventualidad de que las acciones de los camioneros llegaran a la RM, Guevara indicó que “una de las cosas que aprendí del proceso de la acusación constitucional en mi contra es que las estrategias no se anuncian, se hacen. En la Región Metropolitana vamos a hacer todo lo posible para mantener la libre circulación, la cadena de abastecimiento y estamos trabajando con las policías y el Ejército justamente en eso”.

Además, agregó que “interrumpir la libre circulación de vías que son públicas es un delito y habrá que actuar conforme a ello. No quiero adelantar y aventurar qué acción concreta tomaría”.

“Es un delito interrumpir la libre circulación. Yo no puedo, para ejercer una presión, conculcar libertades de otros ciudadanos, eso no se hace en democracia. Hay un legítimo derecho a la protesta y al paro, pero eso no es ilimitado, eso termina cuando empiezan las libertades de los otros”, añadió.

Igualmente, aseguró que no ha recibido instrucciones de parte del Ministerio del Interior, pero sostuvo que “sé cuál es mi obligación que tiene que ver con mantener el orden público, la libre circulación y espero poder cumplir con mi obligación si corresponde hacerlo”.