Ministro Walker afirma que paro de camioneros “ya está teniendo efectos muy molestos en la población” y que “está en riesgo el abastecimiento de alimentos”

Esta mañana, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que el paro de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile “ya está teniendo efectos muy molestos en la población” y que, de igual modo, “está en riesgo el abastecimiento de alimentos”.

“Nosotros estamos muy confiados y esperanzados en poder llegar en las próximas horas a un acuerdo con camioneros. Esto ya lleva siete días, esto ya está teniendo efectos muy molestos en la población. Está en riesgo el abastecimiento de alimentos (...) no podemos agregarle otro problema (a las personas)”, comentó esta mañana en una actividad en la

“Hoy ya ha llegado un punto en que la ciudadanía quiere acuerdo. Estamos muy cerca de que hoy podamos concretar un acuerdo con los camioneros”, agregó.

En todo caso, Walker aseguró que “estoy muy confiado de que vamos a llegar a un acuerdo porque las diferencias son mínimas, y el gobierno ha hecho un esfuerzo tremendo en satisfacer prácticamente todas las demandas de los camioneros que, convengamos, lo han pasado muy mal y han sido víctimas de mucha violencia”.

“Pero lo que no queremos es que ellos alteren el orden público y que no se ajusten al estado de derecho. Eso no les conviene a los camioneros, no les conviene al país, ni a nadie”, añadió.

Requerido ante la posibilidad de que se alargue el paro, Walker dijo que “yo no quiero ponerme en ese caso, estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, para ello se necesita el último esfuerzo. Hasta que no tengamos firmado el acuerdo, no podemos cantar victoria. El ministro Pérez ha trabajado por llegar a un acuerdo, los camioneros también han tenido distintas posturas entre ellos, lo que ha dificultado llegar a un acuerdo con mayor anticipación”.