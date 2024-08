Intensifican fiscalizaciones: 400 mil vehículos saldrán de la Región Metropolitana por fin de semana largo

El Ministerio de Transportes estima que más de 11.500 buses interurbanos saldrán desde los terminales de la Región Metropolitana con personas que van a aprovechar el fin de semana largo por el feriado de este jueves y el viernes “sándwich” .

El ministro del ramo, Juan Carlos Muñoz, el jefe del programa de Fiscalización de la cartera, Óscar Carrasco, el seremi de la Región Metropolitana, Rodrigo Valladares, la jefa de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Marcela González, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, lideraron la mañana de este miércoles un operativo para controlar las medidas de seguridad vial en buses interurbanos y rurales, en el marco del Plan Calles Protegidas, .

“Se prevé un aumento de flujo en las cinco carreteras que salen de la Región Metropolitana hacia las regiones. Un poco más de 400 mil vehículos”, explicó la general González, señalando que por ello se están realizando “exhaustivas fiscalizaciones tanto a los buses como a los conductores para entregarles seguridad a los pasajeros”.

La autoridad policial precisó que esta cifra no debería provocar grandes congestiones en las salidas de las rutas.

“También, a casi un mes del inicio de Fiestas Patrias, nos vamos a preocupar de intensificar la fiscalizaciones de las dos principales causas de fallecimiento en nuestro país. Esto será con detectores de velocidad y los alcotest”, señaló la general.

González recordó que “el uso del cinturón en los buses interurbanos es responsabilidad de cada pasajero”.

“Es de la empresa proveerlo, pero el uso es obligación del pasajero”, acotó, insistiendo en la recomendación de que “si va a conducir no beba, no exceda la velocidad y no vea el celular”.

“Este año llevamos un 17% menos de fallecidos. Este es un número que no habíamos tenido en décadas. Ese número no es suficiente. Tenemos que reducir los fallecidos en accidentes de tránsito”, insistió la autoridad de Carabineros.