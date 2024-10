Iquique tiene la papeleta con más candidatos: Servel presenta facsímiles para las elecciones y novedades en el voto asistido

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, presentó el diseño de los cuatro facsímiles que recibirán los votantes el próximo sábado 26 y domingo 27 de octubre, donde deberán elegir a los próximos alcaldes, concejales, consejeros y gobernadores.

En total serán cuatro cédulas electorales que se le entregarán a los votantes, las que tendrán distintos colores y tamaños. Las papeletas de gobernadores y alcaldes son las más pequeñas, mientras que las de consejeros y concejales tienen más nombres, por lo que son más grandes.

Los colores de los facsímiles serán los siguientes:

Cédula electoral de gobernadores : Es de color naranja

Cédula electoral de alcaldes : Es de color celeste

Cédula electoral de consejeros regionales: Es de color verde

Cédula electoral de concejales: Es de color blanco

Un dato no menor es que en ese mismo orden serán escrutadas las cédulas al cerrar las mesas el domingo, según indicó Tagle.

En total el Servel tiene registrado a 18.036 candidatos a nivel nacional, cuyos nombres aparecerán en las papeletas, “por lo que hay votos que son muy grandes”, sostuvo el presidente del organismo.

En ese sentido, señaló que el facsímil de “mayor tamaño mide 46 cm por 63 cm, y un ejemplo de esto es el de consejeros regionales de Iquique, que tiene 124 candidatos”.

A raíz de ello es que Tagle recomendó a los electores conocer la cédula electoral antes del día en que acudirán a ejercer su voto. Para ello el Servel publicó las papeletas en su sitio web donde se debe seleccionar la opción “Conoce la cédulas electorales de las Elecciones 2024″.

En la misma plataforma se pueden revisar los nombres de los candidatos por comuna, región y circunscripción.

Tagle recomendó a los votantes anotar los números y letras de sus candidatos, “de forma que les sea más fácil encontrar las preferencias cuando estén en el interior de la Cámara Secreta”.

Voto asistido

Una novedad que presenta este proceso electoral es que por primera vez, el Servel contará con información de las personas discapacitadas registradas en el Compin, datos que fueron facilitados por el Registro Civil.

“Con esta información, se ha solicitado a los delegados de los locales de votación que sus mesas estén en los primeros pisos. Si alguna de las personas que se encuentren en los registros de discapacidad llama al call center del Servel 606 166, con su rut accederá a atención prioritaria igualmente”, afirmó.

Además, indicó que “cualquier persona que lo requiere puede acceder a ser asistido por una persona de mayor de 18 años de su confianza en el momento de votar”.

En caso que el votante acuda solo “puede solicitar asistencia al presidente de la mesa, quien debe esperar fuera de la Cámara Secreta en este caso, y lo ayudará solo para doblar y cerrar el voto, resguardando el secreto del sufragio”, sostuvo

Si bien, el Servel no puede garantizar que todo el padrón electoral acuda a votar, los registros indican que, hasta la fecha se han realizado 12 millones de consultas de rut únicos en la web. “Es una buena cifra”m aseguró Tagle, agregando que esto les da “una idea de la cantidad de electores interesados, por lo menos en saber su mesa y su local de votación. No hay garantía de que se va a ir a votar o no, pero es un buen antecedente del interés”.