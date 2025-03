Irací Hassler acusa a Desbordes de filtrar “información reservada” y apunta a una operación política

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, acusó al alcalde de la comuna, Mario Desbordes, de filtrar información reservada, a la vez que acusó de una operación política en su contra y de Karol Cariola (PC), tras la filtración de conversaciones entre ambas.

En entrevista con Meganoticias durante la noche del domingo, es que la exalcaldesa se refirió a los chats entre ella y la diputada Cariola, señalando que es algo "tremendamente grave. Aquí hay un hecho que es que se constituyó un delito de violación de secreto a propósito de conversaciones que evidentemente no tienen ningún valor investigativo, ni de interés público, pero que fueron utilizadas para hacer un daño político“.

De acuerdo a lo que señaló en la ocasión la exalcaldesa, “Es un hecho que el alcalde Desbordes obtuvo acceso a información reservada y además que la ventiló a través de una querella. Así que sí, él filtró información reservada. (...) Eso será parte de lo que él tiene que dar a conocer a la justicia. A mí no me consta si tuvo acceso a todo el informe reservado o a partes del informe reservado. No tengo yo cómo saberlo, me enteré por la prensa".

Cabe recordar que la exjefa comunal interpuso una querella por violación de secreto, luego de que se filtraran sus conversaciones con la diputada Cariola.

En el documento, se solicitaban una serie de diligencias, entre ellas, identificar a todos los funcionarios de la PDI que tuvieron acceso al informe policial N°487, donde se contenían las conversaciones privadas. También se solicitaba citar a declarar al alcalde Desbordes luego de presentar una querella criminal en contra de Cariola y Hassler, que contenía extractos del informe.

Contenido de las conversaciones

Sobre el contenido de las conversaciones, donde se referían al Presidente de la República, la exalcaldesa mencionó que “una conversación en particular, dentro de una revisión de dos años completos del celular de en ese momento una autoridad pública, tomada fuera de contexto, probablemente pueden dar cuenta de algo que no es la realidad“.

Según explicó en la ocasión, “Yo tengo una altísima valoración del Presidente de la República y he actuado con lealtad siempre a nuestro Gobierno. Que quede claro que no vamos a permitir que esto pase simplemente y que vamos a perseguir a las personas responsables de esta operación política“.

Finalmente la exjefa comunal apuntó que se trata de “una operación política” la cual tiene por objetivo, “infligir un daño político hacia mí y muy especialmente hacia la que entonces era la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados“.

La exalcaldesa también negó que Karol Cariola tuviera alguna participación en el proyecto de la Clínica Sierra Bella. “En esa misma conversación ya se da cuenta de que las decisiones ya estaban muy avanzadas respecto de que íbamos a adquirir (una clínica) y yo le comento justamente ahí un inmueble que finalmente no se adquirió y es por lo cual hace dos años yo entregué voluntariamente mi celular para que se investigara el caso de Sierra Bella".

Hassler también negó que se realizara algún tipo de gestión a favor de Emilio Yang a petición de la diputada Cariola, apuntando que "no se hicieron gestiones a favor en ningún caso (...) revisar la situación como en todos los casos para dar una respuesta y la respuesta fue ‘no, no cumple los requisitos, así que no se renueva’“.