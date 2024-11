Luego de venirlo anunciando desde hace semanas, la defensa de Luis Hermosilla dio a conocer la tarde de este jueves un listado de comunicaciones con fiscales y jueces que estaban registradas en el teléfono celular del abogado que está en prisión preventiva desde el 27 de agosto por el caso Audio.

“Obteniendo esa información lo voy a hacer público”, aseguró el 29 de agosto, en las afueras de la Cárcel Capitán Yáber, el abogado defensor del penalista, Juan Pablo Hermosilla. Entonces, su representado y hermano había cumplido ya dos jornadas en el recinto penal, tras su formalización por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. El letrado arriesga una pena de 18 años.

¿Qué dijo Juan Pablo Hermosilla?

Ante las cámaras y micrófonos de los equipos de prensa, Juan Pablo Hermosilla, poco antes de las 18.00 horas indicó que decidió dar a conocer los mensajes para “detener el espectáculo que fueron las filtraciones”.

“Han pasado cuestiones que son extraordinariamente graves, que han sido viciosas, que son inestimables, que son hechos públicos y notorios, en que, en mi opinión, estas filtraciones han sido parte de un intento de manipulación, no solo de la información, sino un intento de manipulación de la causa misma, cuestión que yo denuncié en cada alegato, en cada audiencia, lo he señalado públicamente, pero esto no se detuvo, no hubo nadie del Estado que parara esto”, sostuvo.

El abogado dijo esperar que este tema, en una causa reservada, sea “investigado adecuadamente, pero en forma objetiva y no manipulada como ha pasado”.

El abogado Juan Pablo Hermosilla da a conocer lista de chats de su hermano con jueces y fiscales. Foto: Javier Torres / Aton Chile.

No descarta revelar íntegramente los chats

El jurista insistió que la maniobra la realizó para detener filtraciones y no descartó que se den a conocer los mensajes de forma íntegra.

“Esto por ahora es lo que estoy haciendo para darle la oportunidad a cada uno de los involucrados que ellos den primero la versión. Y me imagino, en un plazo de dos semanas, legítimamente los periodistas pueden decirme, sabe que me gustaría ver las conversaciones que tuvo con el equipo sur de fiscales en Temuco cuando manejaba la causa Huracán. Y si no hay secreto profesional, no tengo problema”, afirmó.

Fiscalía les entregó la información en septiembre

El 4 de septiembre, la Fiscalía Metropolitana Oriente les hizo entrega del disco duro portátil con el respaldo de los videos, fotografías, mensajes de WhatsApp, audios y archivos del teléfono. Un total de 777 mil páginas de conversaciones que estaban registradas en el celular del exasesor del Ministerio del Interior.

Luego de dos meses, frente al edificio en que se ubica su estudio de abogados Hermosilla & Compañía, en la calle Espoz de Vitacura, el defensor realizó una vocería para revelar las comunicaciones con jueces y fiscales en base a un criterio de “interés público”, según había adelantado.

Caja de Pandora

El iPhone 14 Pro Max fue incautado en noviembre del año pasado y el otrora ministro de Justicia Luis Cordero advirtió que podía convertirse en una “caja de Pandora”.

A partir de las pericias al teléfono móvil del abogado se han abierto otras causas como la del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, formalizado por delitos reiterados de violación de secreto. “Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no he borrado conversaciones, por lo que todo debe estar en él”, declaró el penalista como testigo en ese caso.

El abogado Luis Hermosilla arriesga una pena de 18 años tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el caso Audio. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

La lista de Hermosilla

El abogado definió diferencias entre los personeros con los que se habló sobre causas judiciales y nombramientos.

Luego pasó a dar cuenta del listado en el siguiente orden: