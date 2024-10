El suspendido ministro y expresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, negó las acusaciones en su contra sobre haber entregado información privilegiada a su hija, la jueza Graciel Muñoz, en torno al avance de un proyecto inmobiliario de la empresa Fundamenta en el que ella invirtió.

El magistrado enfrenta una investigación en la Comisión de Ética del máximo tribunal y una acusación constitucional en el Senado, que, de ser aprobada, podría destituirlo de su cargo. Ambos procesos tienen su origen en el denominado caso Fundamenta, bautizado así por el nombre de la empresa inmobiliaria en la que la hija del magistrado –sancionada por teletrabajar en pandemia desde Italia– invirtió y que posterior a recibir la presunta información del juez Muñoz, decidió retirar dichas inversiones.

En la denuncia realizada por la inmobiliaria, se aduce que Graciel Muñoz le señala en una conversación a Valentina Riquelme, ejecutiva de Fundamenta, que quería recuperar sus abonos al proyecto inmobiliario por presuntamente saber el resultado de una sentencia en que participó su padre y que retrasaría la entrega de los inmuebles. Según Riquelme, al momento de retirar sus inversiones, la jueza Muñoz señaló: “Mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto”,

Muñoz niega acusaciones sobre entrega de información privilegiada a su hija: “Fallé en contra de los intereses de ella” En la imagen, el juez Sergio Muñoz. Foto: Juan Farías / La Tercera.

En entrevista con La Tercera, el juez negó estar al tanto del vínculo de su hija con la inmobiliaria al momento de resolver la causa judicial: “Eso yo no lo sabía. No lo sabía y hay muchos antecedentes que ha dado mi defensa de por qué no lo sabía. Probar un hecho negativo como ese es muy difícil, más aún cuando este se deduce sobre una insinuación sin expresar el hecho reprochado”.

“Acá hay una señorita o señora de la empresa Fundamenta que dice haber oído de mi hija que moviera las platas. Y de ese hecho se extrae el cargo que se está haciendo. Esa señorita no dice que mi hija le dijo, que su papá le dijo, que había visto la causa y que sabía de la causa. No lo dice. Tampoco esa señorita afirma haberme oído a mí decir eso. Entonces es una testigo de oídas. Y los testigos de oídas son generalmente frágiles y hay muchas legislaciones que los prohíben”, argumentó.

Al ser consultado sobre por qué no se inhabilitó en la causa, el magistrado respondió: “Porque no sabía. Por eso dice mi abogado, ¿qué padre que trata de proteger a la hija, vota para que el proyecto caiga? Ese fue mi voto. Mi voto fue acogiendo el recurso de casación de los vecinos porque consideré que no estaba correctamente efectuado el proceso de participación ciudadana. Y eso trae como consecuencia que tiene que hacerse una complementación con un nuevo proceso. Es decir, fallé en contra de los intereses de ella”.

El suspendido ministro insistió en su desconocimiento respecto de las inversiones de su hija: “Cuando ella iba en el octavo departamento, yo creo que cualquier papá da las aprensiones a su hijo. Se lo venía diciendo con anterioridad. Tuvimos un desencuentro en relación a eso. Entonces, respecto de estas otras promesas no tuve conocimiento. Incluso de algunas me enteré con mucha posterioridad a esto”.