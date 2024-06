Juzgado declara admisible querella del INDH por presunto tráfico de influencias en nombramiento de la Corte Suprema

La mañana de este jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió declarar admisible la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por presuntos delitos de tráfico de influencias en el nombramiento de la Corte Suprema.

La acción judicial se estampó luego de que el organismo recibiera un informe de la PDI -elaborado en función del caso ‘Operación Topógrafo’- que daba cuenta de gestiones que habría realizado el exjuez Juan Antonio Poblete, vía el exministro Mario Desbordes, para supuestamente promover la llegada de la ministra María Teresa Letelier al máximo tribunal.

La arremetida judicial del instituto fue aprobada en sesión del Consejo del lunes 10 de junio, y contó con el visto bueno de Consuelo Contreras, Constanza Valdés, Paula Salvo del Canto, Haydée Oberreuter, Juan Carlos Cayo, Lieta Vivaldi y Francisco Ugás.

Cristián Pertuzé, Sebastián Donoso, Beatriz Corbo e Ignacio Covarrubias, en tanto, se abstuvieron.

Pero aunque la acción se aprobó por mayoría de los integrantes del Consejo, ha desatado una ola de críticas en contra del organismo, sobre todo desde la oposición.

Desde ahí el propio Mario Desbordes, candidato a alcalde de Santiago, salió a cuestionar la determinación y no dudó en acusar que se trata de una operación en su contra.

“Estoy ganando en todas las encuestas. Y sospechosamente, entre medio, la Fiscalía de la fiscal (Ximena) Chong, tome nota, la Fiscalía de la fiscal Chong, tiene un informe hace más de un año que no tiene ninguna connotación especial, pero se lo entrega a Ciper, que le da esta connotación negativa a un hecho, a mi actuar, que no lo tiene, no hay ninguna infracción legal”, sostuvo.

Asimismo, el accionar gatilló que los jefes de bancada de RN, la UDI y Evópoli anunciaran que presentarán una solicitud destituir a los siete consejeros que votaron a favor de presentar la querellan.

Cabe hacer presente que la investigación de los hechos denunciados por el INDH, por decisión del fiscal nacional Ángel Valencia está en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.