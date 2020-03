La cuarta víctima por Covid-19 en Chile tenía 79 años y no estaba bajo manejo compasivo

Un hombre de 79 años se convirtió en la cuarta víctima del Covid-19 en el país y el segundo en la Región del Biobío.

Su muerte se produjo la mañana de este jueves en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, tras ingresar el 25 de marzo. En la Unidad de Cuidados Intensivos del recinto se le aplicó ventilación mecánica invasiva debido a problemas respiratorios, fiebre y disnea.

A diferencia de las otras tres muertes por el nuevo coronavirus, este hombre de 79 años, no era un paciente terminal. Se hizo el esfuerzo necesario para mantenerlo con vida, lo que no se logró.

Según los datos entregados por la Seremi de Salud del Biobío, el hombre que residía de forma temporal en la comuna de Hualpén, padecía una serie de enfermedades de base como neumonía bacteriana, shock séptico y cardiogénico severo refractario.

Funeral del tercer fallecido

Esta nueva pérdida, se suma al caso del adulto mayor de 82 años que falleció ayer miércoles en el hospital traumatológico de Concepción cuyo funeral se realizó durante este jueves en la comuna de Chiguayante.

Pamela Méndez, nieta del hombre fallecido, precisó que su abuelo dentro de sus patologías crónicas presentaba factores de riesgo, pero no cáncer “mi abuelo hizo una deficiencia respiratoria que es lo que provoca el virus, él tenía un monto de patologías de base y su muerte se adelantó por el virus y así lo dice el certificado de defunción”.

Según Pamela, aún no saben en qué lugar ocurrió el contagio, sin embargo, ella y su familia mañana viernes cumplen 14 días de cuarentena preventiva y hasta ahora no han presentado síntomas. Sin embargo, su tía que acompañó a su abuelo en el hospital está aislada y no pudo asistir al funeral. “Hasta el momento los abuelos y el personal donde él vivía han dado negativo. Se está investigando si el foco fue el Hospital Regional de Concepción donde estuvo un mes hospitalizado” señaló.