La Pintana: formalizan a mujer y su hijo por acuchillar al sobrino de 14 años de “El perro Elvis”

Una mujer y su hijo adolescente fueron formalizados por el homicidio frustrado de un menor de 14 años que es sobrino de Elvis Michel León Silva, el sujeto apodado “El perro”, sindicado como el “pistolero” de la banda narco Los Cachorros, que opera en la zona sur de la Región Metropolitana.

“El perro” sería el responsables de varias balaceras y muertes registradas en La Pintana en medio de una disputa por el control territorial de la venta de drogas en la Villa El Comercio 2 de la comuna.

El fiscal Patricio Martínez Miranda, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, informó que una mujer adulta y un adolescente de 17 años, madre e hijo respectivamente, fueron formalizados por el homicidio frustrado de un adolescente.

Los hechos ocurrieron el viernes 30 de agosto, a eso las 17.45 horas, en las inmediaciones de pasaje La Ocarina con Bahía Catalina, en la comuna de La Pintana. Durante la madrugada, se había realizado un masivo operativo en la zona, con varias detenciones. León no fue aprehendido entonces y seguía siendo buscado. Finalmente el pistolero fue detenido este sábado.

Según el Ministerio Público, ambos imputados, premunidos de un arma blanca, tipo cuchillo, habrían agredido a la víctima, causándole diversas lesiones. Un corte en la espalda le causó al adolescente agredido un hemotórax que lo mantuvo en riesgo vital.

La Fiscalía Metropolitana Sur solicitó como medidas cautelares la prisión preventiva de la adulta y la internación provisoria respecto a la adolescente.

“El juez de garantía no accedió a la solicitud de este fiscal, estimando que la participación de la imputada no estaba claramente establecida, o al menos como cómplice. Y por otra parte, respecto al adolescente, en relación a la pena probable que eventualmente pudiera cumplir en el medio libre, no accedió a la internación provisoria”, informó el fiscal Patricio Martínez .

El persecutor apeló verbalmente a la resolución del Tribunal de Garantía y los antecedentes fueron elevados a la Corte de Apelaciones San Miguel que deberá revisar la resolución recurrida y establecer si la mantiene o si la revoca y accede a las solicitudes del Ministerio Público.