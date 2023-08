La rabia y angustia de la doctora Carolina Herrera tras sufrir un sexto robo

La noche de este martes, la reconocida doctora y panelista de televisión Carolina Herrera, sufrió el robo de su vehículo mientras fue dejado estacionado en las afueras de su domicilio, en la comuna de Ñuñoa.

“¡Por favor, ayuda! Me acaban de robar mi auto que estacioné al frente de mi casa por unos minutos”, publicó en sus redes sociales.

Según detalló en su publicación, se trata de un Subaru blanco XV, placa patente KTKT-28, “chocado a la derecha con transferencia de pintura atrás color amarillo”. Al interior del vehículo, indicó, había dejado sus documentos personales, como su carnet de identidad y su licencia de conducir.

Más sobre Doctora Carolina Herrera

“Estoy destrozada porque se ha quebrado la confianza una vez más, seis veces ha sido asaltada mi casa, hoy día me han robado de la puerta de la vereda de mi casa, mi auto que es mi herramienta de trabajo. No es un auto ostentoso, es un Subaru blanco XV, la patente KTKT-28. Si alguien lo ve por favor que me avise”, indicó en declaraciones a la prensa.

“Es mi herramienta de trabajo, veo pacientes, hago turnos, trabajo sábados, domingos, y hoy siento que me han vulnerado”, añadió.

De acuerdo a la profesional, en otro robo que sufrió el 27 de junio pasado entraron a su domicilio, y junto con sustraerle distintas especies como elementos electrónicos y joyas, también le robaron las llaves de los vehículos de su domicilio, por lo que este podría ser el motivo de por qué los delincuentes lograron sustraerle en esta ocasión su vehículo de manera tan sigilosa.