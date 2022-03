“La Isla de los que Sobran”: Juan Fernández se moviliza y exige un colegio definitivo a 12 años del 27-F

Esta tarde, en el muelle de la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, los fernandecianos se reunieron con banderas chilenas y del archipiélago, para manifestarse pacíficamente por un colegio definitivo para la isla, luego de que el maremoto del 27 de febrero de 2010 se llevara las instalaciones de la escuela municipal.

Desde entonces, los y las estudiantes asisten a clases en un establecimiento modular, fabricado con contenedores.

“Desde el 2010 que están en el container. Los niños y niñas que entraron a primero básico, ahora pasaron a cuarto medio, o sea, llevan 12 años... los 12 juegos” señala el alcalde (ind) Pablo Manríquez, en alusión a la canción El baile de los que sobran, de Los Prisioneros; título que inspiró el nombre de la protesta: #LaIslaDeLosQueSobran, y que entonaron durante la actividad.

En febrero, el Presidente electo Gabriel Boric viajó a la isla a pasar sus vacaciones. Entonces, dice Manríquez, “se comprometió en apoyar la reconstrucción del colegio”.

Según informó el municipio, el futuro Mandatario asistió a uno de los concejos municipales. En la instancia, Boric “menciona que no todo ha sido felicidad, ya que cuando visitó el colegio era difícil contener la indignación, porque pensar que toda una generación de niños y niñas ha tenido que educarse en esas condiciones es inaceptable y es algo que no se puede naturalizar, aunque los mismos niños la naturalicen porque no conocen otra realidad”.

El Presidente electo, además, “indica que este sentido de urgencia no se le va a pasar y que cuando vuelva a Juan Fernández va a ser para inaugurar el nuevo colegio”, detalló la municipalidad.

“Vivimos en una isla, pero no queremos sentirnos aislados. Los años de olvido han pesado sobre nuestras necesidades e ilusiones, y ya no queremos las miradas de reojo ni el aplazamiento de aquellos que pueden tomar cartas en el asunto”, señaló el alcalde de Juan Fernández.

La actividad de esta tarde en el muelle fue grabada y, según se informó, será publicada en las redes sociales del municipio.