Las demandas de los alcaldes de las comunas con estadios

Daniel Reyes: “Se requiere mirada estatal”

La Florida (Estadio Bicentenario)

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes (Independiente), participó en la reciente reunión con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para abordar la crisis en los estadios. Aunque señala que su comuna no ha vivido episodios tan graves como en Macul o Ñuñoa, considera que los problemas estructurales están presentes: “Es una buena noticia que esto se aborde no desde la lógica del fútbol, sino de los eventos masivos. Esa mirada es clave”.

Reyes identifica las mismas externalidades que otros alcaldes: comercio ilegal, venta de alimentos, autos mal estacionados, colapso del transporte público. “Son situaciones que demandan una mirada mucho más estatal. Esto no se puede resolver ni con enfoque municipal ni con decisiones parciales del gobierno de turno”, dice.

Para él, una de las mayores fallas ha sido la dificultad para encontrar un interlocutor estatal: “Había materias que escapaban a las competencias del delegado presidencial. Hoy, que esto esté canalizado por el Ministerio, es una buena noticia”. Cree que los organizadores deben asumir un rol protagónico: “Son ellos quienes generan condiciones que alteran el funcionamiento de la ciudad”.

Entre sus propuestas está la necesidad de establecer criterios uniformes a nivel nacional: “De repente un alcalde piensa distinto a otro, un delegado distinto a otro. Necesitamos coherencia”. También plantea medidas tecnológicas urgentes: “Reconocimiento facial, registro y empadronamiento de hinchas son cuestiones que deben incorporarse ya”. Y agrega: “Esta es una problemática del Estado de Chile. Ha fracasado durante varias décadas en la forma de abordar esta situación”.

01/08/2024 DANIEL REYES, CANDIDATO ALCALDE POR LA FLORIDA MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Sebastián Sichel (Ind): “Nadie se hace responsable”

Ñuñoa (Estadio Nacional)

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Independiente), hace un crudo diagnóstico tras la muerte de dos personas en el Estadio Monumental: “Fue una crónica de una tragedia anunciada. Se junta la criminalidad que hay al interior de las barras con la falta de planificación del Estado, y clubes que no actúan a tiempo”.

Sichel asegura que no hay una institución responsable de coordinar eventos masivos, lo que genera una “tierra de nadie”. “Estamos nosotros en el municipio gestionando lo que pasa afuera del estadio; están las productoras, los clubes que obtienen los ingresos. Pero nadie se hace responsable del caos que se genera”, explica.

Detalla que el Estadio Nacional sufre tres problemas críticos: la falta de estacionamientos -que genera mafias de cuidadores ilegales y caos vial-, la contaminación acústica sin regulación y la saturación del transporte público. “Imagínate un vecino que tiene que salir el viernes a la hora del concierto de Shakira: el metro colapsado, micros secuestradas, todo peligroso”.

Como soluciones, propone tres medidas: primero, que parte de los ingresos de los eventos se destinen a los municipios para mitigar los costos de limpieza, seguridad y orden. Segundo, crear una figura estatal que centralice la organización de eventos: “Que el Ministerio de Seguridad Pública asuma ese rol coordinador”. Y tercero, aumentar la seguridad con carabineros y guardias calificados: “No más guardias improvisados. Necesitamos facultades para fiscalizar el comercio ilegal y controlar lo que pasa en el entorno del estadio”.

PABLO VÁSQUEZ R

Agustín Iglesias (Ind): “No tenemos atribuciones”

Independencia (Estadio Santa Laura)

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Independiente), sostiene que la principal dificultad en torno al Estadio Santa Laura y otros recintos masivos de su comuna es el abandono institucional. “Las principales problemáticas se dan en materia de orden público y de seguridad. Los vecinos que viven en los sectores aledaños pagan los costos físicos y de seguridad de los eventos de productoras o clubes que les da lo mismo lo que pasa alrededor de su recinto”, afirma.

Aunque Santa Laura es, según Iglesias, un estadio “tranquilo”, todo cambia cuando lo arriendan clubes como Universidad de Chile o se realizan eventos masivos en otros recintos, como el Hipódromo Chile. “Nos genera un sinfín de incivilidades, comercio ambulante, desorden e inseguridad, que afecta el descanso legítimo de los vecinos”, advierte.

Iglesias cuestiona la gestión de la Delegación Presidencial: “Por ejemplo, si un evento parte a las 12:00, la autorización de la delegación presidencial nos llega a las 15:00. Es decir, tres horas después de iniciado”, denuncia. Agrega que, en otros casos, el aviso llega incluso una hora antes del inicio del evento, lo que vuelve imposible una coordinación efectiva.

“Los municipios no tenemos ninguna atribución. No autorizamos, no rechazamos, solamente tenemos que tratar de ordenar con recursos propios los efectos que ocurren alrededor de los estadios”, lamenta. Y advierte que el problema es estructural: “Hay dirigentes que le tienen miedo a enfrentarse a las barras narcos. No se atreven a querellarse. Nos han llevado hasta acá. Ellos mataron el fútbol chileno”.

Entre las soluciones que propone está la necesidad de que los municipios tengan atribuciones reales: “Tenemos que discutir cuáles son, pero si vamos a responder por el desorden, necesitamos poder incidir”. También pide fortalecer la inteligencia policial y perseguir con más firmeza a las barras organizadas: “Hay que ser mucho más severos de lo que estamos haciendo hoy”.