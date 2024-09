Las palabras de Yáñez tras su renuncia a Carabineros: “No voy a presentarme a la formalización como general director en servicio activo”

Este martes 1 de octubre a las 9.00 de la mañana, exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado por el delito de omisión en apremios ilegítimos durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros, en el contexto del estallido social de 2019.

Es por esto, considerando la postura que marcó el gobierno, la cual consiste en que cualquier persona que vaya a ser formalizada, debe renunciar a su cargo, es que Yáñez dejó su puesto.

Así las cosas, tras salir de una reunión con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, Yáñez destacó que con el Mandatario ha tenido desde el primer día “una relación que ha sido con suma franqueza, ha sido una comunicación que ha sido permanente durante” su gestión.

En esa línea, agregó: “Él fue el que me ratificó en el cargo como general director y me ha permitido poder desarrollar durante estos casi cuatro años un proyecto institucional de modernización y reforma que ha dado hasta el minuto muy buenos resultados y que estamos muy orgullosos de ello”.

En sus palabras, el exmandamás de Carabineros sostuvo: “Hoy he tomado la decisión por un tema de convicción personal, como lo he conversado con mis abogados, de que frente a la inminente audiencia, de formalización que se va a desarrollar el día 1 de octubre, jamás habría pensado ir en mi condición de general director. Creo que el respeto hacia la institución, el respeto hacia mis carabineros, el respeto hacia el uniforme que porto y a mi trayectoria institucional me obligan a tomar esta decisión que duele, pero que es un deber cumplirla por cuanto este uniforme se debe honrar y dignificar”.

Al ser consultado sobre si le parece injusto el criterio del gobierno, Yáñez respondió: “Yo le he presentado mi retiro voluntario al Presidente, en carácter de absoluto, atendiendo a que yo, por una convicción personal, no voy a presentarme a una audiencia de formalización como general director en servicio activo, por respeto a mi uniforme, por respeto a mi institución y a todos mis carabineros. Creo que la institución debe continuar”.