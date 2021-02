Llega al país nuevo cargamento de dosis de Pfizer y Paris pide respetar el calendario de vacunación: “Han aparecido muchos grupos que quieren ser prioritarios”

“Respetar el calendario de vacunación”. Ese fue el llamado que realizó el ministro de Salud, Enrique Paris tras recibir un nuevo cargamento de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19.

Tras el arribo de 161.850 nuevas dosis -en una actividad donde también participaron los jefes de la cartera de Educación, Raúl Figueroa, y Ciencias, Andrés Couve- Paris explicó que éstas “se van a entregar preferentemente, no exclusivamente, a los trabajadores del área de la educación, de los cuales ya se han vacunado más de 80.000 personas en tres días”.

Tras recordar el calendario de vacunación que fue dado a conocer el lunes por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro pidió “que se respeten los calendarios de vacunación y que tengan confianza de que vamos a tener vacunas suficientes”.

“Les recuerdo que en esta etapa estamos vacunando a los profesores de 60 años porque si se desordena el calendario obviamente que vamos a tener que disminuir la velocidad”, dijo el titular de Salud, y llamó a los municipios a registrar a las personas inoculadas. “Eso nos permite calcular cuántas dosis nos están quedando”, sostuvo.

Consultado por las sanciones a las que se arriesgan los alcaldes por no respetar el calendario establecido, Paris sostuvo que “la resolución solamente indica que se harán sumarios sanitarios” -tal como había sido dado a conocer por este medio hace algunos días- y luego agregó que “las sanciones no me toca a mí definirlas”.

“Han aparecido muchos grupos que quieren ser prioritarios como los trabajadores de los puertos, los trabajadores de los supermercados, hay que escucharlos, pero también nosotros tenemos que dar preferencia a los pacientes con comorbilidad y hay que terminar de vacunar a los profesores para las clases comiencen con seguridad”, sostuvo el ministro.

En este sentido, agregó que “si todos empiezan a pedir o a sentir que son prioritarios obviamente que no vamos a poder dar respuesta a todos ellos”.

“No nos apuremos, actuemos con calma, obviamente que la producción de vacunas a nivel mundial es finita, no es infinita (...) entonces yo les pido paciencia. Privilegiemos a los adultos mayores, el comité de expertos en pandemia eso es lo que dijo y es lo que hemos hecho, y obviamente que los pacientes con comorbilidad también necesitan vacunarse antes que otros grupos que están presionando”, sostuvo el secretario de Estado.

Respecto a los alcaldes que habían manifestado preocupación por la falta de stock de vacunas, Paris sostuvo que conversó personalmente con los jefes comunales de Puyehue, Viña del Mar. y Quillota y aclaró que “en este momento no hay quiebre de stock”, sin embargo advirtió que “si hay aumento de vacunación de grupos no calificados entonces puede producirse. Por eso les pido que tengan mucha precaución en vacunar a las personas que se tienen que vacunar”.

En este sentido, llamó a los municipios a propiciar que su personal “descanse” durante el fin de semana, ya que en los próximos días comenzará la inoculación contra la influenza.

Calendario

Desde el próximo lunes se vacunará a los rezagados mayores de 60 años y personas con comorbilidad mayores de 65 años, conjuntatemente con trabajadores de la educación, reiteró el ministro.

A partir del 1 de marzo se inoculará a los pacientes con comorbilidad en edades descendentes y se continuará con los trabajadores de la educación.

Posteriormente, desde el 8 de marzo, aseguró Paris, se vacunará “a todos los pacientes con comorbilidad”.

Llegada de próximas dosis

En tanto, el ministro de Ciencias, Andrés Couve, recordó que “tenemos la aprobación de Pfizer, tenemos la aprobación ya de Sinovac, ya tenemos la aprobación de Oxford, que va a llegar a través del convenio Covax y tenemos también otras vacunas que van a ingresar en el proceso de autorización, en particular la vacuna de Janssen con quien también tenemos un acuerdo comercial.

“Por lo tanto tenemos 4 vacunas con acuerdos comerciales, 3 de ellas ya aprobadas por el ISP y una de ellas que va a solicitar la autorización del ISP pronto”, dijo.

El secretario de Estado también sostuvo que “existen conversaciones con el laboratorio Gamaleya, que fabrica la vacuna Sputnik. También tenemos conversaciones con el laboratorio Cansino, que esta fabricando una vacuna que se está probando con un ensayo clínico en nuestro país, liderado por la universidad de la Frontera en Temuco. Por lo tanto, podemos esperar que las próximas semanas, meses, podamos tener nuevas opciones que se sumen a estas cuatro con las cuales ya estamos comenzando este proceso”, dijo.

Sin embargo, advirtió, que como “las vacunas se van desarrollando y tenemos que tener, entonces, conversaciones con Sputnik, conversaciones con Cansino son muy beneficiosas para incorporar nuevos elementos a este programa de vacunación”.