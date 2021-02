Basta de saltarse la fila para vacunarse: Gobierno establece sanciones a municipios para atajar “extrema flexibilidad”

Fue “la gota que rebalsó el vaso”, comentan en el Gobierno. Así registran en la interna del Ejecutivo las modificaciones que ha hecho el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, al estricto calendario de vacunación contra el Covid-19 que dispuso el Ministerio de Salud, para priorizar apropiadamente a los grupos vulnerables que deben ser inoculados.

Aunque desde Salud recalcan que existen ciertos criterios de flexibilidad en la campaña -como vacunar a una persona mayor que, con problemas de movilidad, asiste al punto de vacunación, aunque no sea su turno-, la inclusión de nuevos grupos por parte del jefe comunal en el beneficio, como trabajadores de ferias libres o de docentes y asistentes de la educación que no tienen la edad establecida (mayores de 60 años), ha generado desorden en la planificación.

Lo anterior motivó a que desde La Moneda y Salud permanecieran ayer hasta altas horas de la noche redactando una resolución, que se publicó esta mañana en el Diario Oficial y que sancionará a los municipios o establecimientos de salud que no se apeguen al cronograma establecido. La idea, comentan, es que las dosis sean ocupadas “a conciencia” y que el proceso de vacunación no termine con quiebres de stock por “adelantar” a grupos que, de igual forma, tendrán su turno en las próximas semanas. “Lo ideal es no llegar al período de rezago de vacunados con tanta población objetivo pendiente”, explican.

Así, el decreto resuelve que “deberán ceñirse estrictamente a las indicaciones señaladas precedentemente (calendario). El cumplimiento de las medidas impuestas por esta resolución será fiscalizado y sancionado según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda”. Además, se exige que se reporte al Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) en tiempo y forma las dosis ocupadas y en qué población.

“Preferimos dejarlo plasmado en una resolución para que exista un marco (legal) si es que esto no se respeta, que es el sumario sanitario”, comentan desde Salud.

Las “excepciones”

Sin embargo, el edil de La Florida apuntó ayer sus críticas hacia el nivel central. “Claro que hay un desorden, pero desde el gobierno central, que tuvo la genial idea de decir: ‘vamos a vacunar solo a los profesores mayores de 60 años’. ¿Qué les pasa? La mayoría de los profesores de 60 años y más están jubilados. El grueso de los profesores de Chile tiene menos de 60 años”, sostuvo en Meganoticias.

Con más calma, Carter explica a La Tercera PM que durante la mañana pudo comunicarse con el ministro de Salud, Enrique Paris. Y en el diálogo, el edil -en sus palabras- le señaló al jefe de Salud que “el tono amenazante (sumarios sanitarios) colabora poco, porque la ansiedad que tiene el público es muy alta por la vacunación. Es evidente que si están pidiendo que los profesores vuelvan a clases, hay que vacunarlos a todos. Por otro lado, el ministro me señaló que hay que proteger el stock de vacunación y que no se produzca la anticipación de otros grupos y le encontré la razón, pues en otros municipios se ha detectado vacunación de edades que no corresponden”.

Sin embargo, el jefe comunal de La Florida adelanta que en el municipio “vamos a seguir haciendo excepciones en los casos necesarios. Por ejemplo, ayer nos contactaron los funcionarios de las funerarias, que han estado encargados de enterrar a los fallecidos por Covid-19. Pero si uno contara todas las excepciones que hemos hecho en La Florida, es con suerte el 3% del total población vacunada acá y no hemos tenido alteraciones con el stock. Eso sí, le hemos pedido a los ciudadanos que tengan consideraciones con las excepciones”.

Como sea, y aunque ha sido el impasse que ha tenido mayor notoriedad, hay otros municipios donde el Gobierno también está poniendo su atención. Ayer, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, destacó que la presentadora de televisión, Raquel Argandoña (63) ya se había vacunado en un punto de inmunización de la comuna. Sin embargo, por su edad, no correspondía a la calendarización. El jefe comunal debió salir a explicar -a través de Twitter- que “hemos adelantado la vacunación si se puede, a las personas de 60 y más, siempre cuando tengamos stock”, algo que ya no podría hacerse, dadas las nuevas directrices.

Consultados por La Tercera PM, desde comunas como Providencia, su alcaldesa Evelyn Matthei señala que “hemos sido muy respetuosos del calendario que entrega periódicamente el Minsal. Esto nos ha permitido una comunicación más efectiva con nuestros vecinos, sin duplicidad de mensajes, y ha facilitado que como equipo municipal nos organicemos de mejor manera para atender a nuestros vecinos, grupos prioritarios y esta semana, a los profesores de 60 años o más”.

En Colina, en tanto, el alcalde Mario Olavarría comenta que “desde el comienzo establecimos a todos los mayores de 85 años y a las personas postradas, de cualquier edad, y las fuimos a vacunar a sus casas”. Sin embargo, destaca que han tenido especial cuidado con las directrices emitidas desde Salud.

Un poco más flexibles han sido en Independencia, donde su edil, Gonzalo Durán, reconoce que “nosotros hemos considerado las recomendaciones generales, adecuándonos a nuestra realidad particular. Para el sector educación establecimos un calendario y un recinto especialmente habilitado que no se condice con los tramos de edad, sino que directamente con una división según el sector: un día profesores municipales, al otro particulares y particulares subvencionados, asistentes de educación y finalmente educación parvularia. También hemos incorporado algunas actividades esenciales pero con criterio: bomberos y recolectores de la basura”.

Primeros quiebres de stock

Desde la provincia de Osorno en la región de Los Lagos, ayer se reportó el agotamiento de las dosis en la comuna de Puyehue y Osorno, lo que obligó a suspender la vacunación al menos por hoy.

En esta última comuna, el edil Jaime Bertín señaló que “con una inmunización diaria mayor a las 1.500 dosis, 10 recintos de vacunación abiertos de lunes a sábado y dos equipos en terreno recorriendo el sector rural de Osorno, la comuna ha cumplido a cabalidad con la inmunización de la población objetivo, pero falta que nos lleguen las vacunas, por lo cual nos vimos obligados a suspender, por ahora, este proceso de inoculación a la espera de la llegada de más dosis de CoronaVac a la comuna”.

Si bien han surgido dudas, desde el municipio de Osorno han reportado a Salud que se hizo uso de las dosis exclusivamente para lo que está contemplado en el calendario, sin añadir a otros grupos. Con todo, la autoridad sanitaria de la región ya ha confirmado que llegarán a la zona nuevas dosis, cerca de 8.400.

Desde Puyehue, la alcaldesa Jimena Núñez confirma que “ya hablamos con el ministro, y la verdad es que está todo bien. Usamos más dosis porque asistió más gente de la presupuestada, pero tampoco fue un déficit tan grande. El calendario hay que seguirlo como dice el ministerio. Lo que pasa es que nosotros somos una comuna limítrofe con la región de Los Ríos y tenemos una población flotante a la que no le podemos decir que no”.

Críticas a la priorización

Luego de que el Presidente Piñera anunciara que la vacunación de enfermos crónicos se retrasaría para la semana del 8 de marzo, explican que la decisión se debe única y exclusivamente para poder terminar con la mayor cantidad de adultos mayores de 65 años o más rezagados y poder inocular, al menos, con la primera dosis a los profesores y asegurar así el retorno a clases presenciales.

Fue la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, quien precisamente apuntó al retraso en los crónicos.

Sin embargo, los trabajadores de puertos están contemplados en el ítem “personal que desarrolla funciones esenciales de atención directa a la ciudadanía”, grupo que debería terminar su inoculación el viernes 19 de febrero, según el mismo calendario publicado hoy en el Diario Oficial. Acorde a la información de Salud, ese grupo está compuesto, además, por los funcionarios de Fonasa, isapres, Instituto de Previsión Social, AFPs, Registro Civil, ChileAtiende, Compín, Banco Estado, Cajas de compensación, SAG, aeropuertos, terminales de buses, puertos y fiscalizadores de la Seremi de Salud.