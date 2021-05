“Lo lamento profundamente”: Ministro Paris pide al Colmed “recapacitar” y volver a la Mesa Social Covid-19

Mediante una declaración pública, el Colegio Médico informó ayer que abandonaría la Mesa Social Covid-19 argumentando que no han sido considerados para la implementación de múltiples medidas relevantes “que desde nuestra perspectiva han dificultado el control de la transmisión viral”.

Se explicó, además, que el Pase de Movilidad fue anunciado en un momento epidemiológico caracterizado por el alza de casos y una alta ocupación de camas críticas y que a esto se le suma el agravante de que “autoridades de gobierno declararon que dicha medida se habría decidido con el acuerdo de la Mesa Social; afirmación falsa y delicada en cuanto a sus potenciales consecuencias. En este contexto, también hemos sido testigos de un trato despectivo de la autoridad hacia Sociedades Científicas”.

Consultado sobre la determinación, el ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó hoy que si el Colmed “quiere dejar de pertenecer a la Mesa Social Covid-19 lo lamento profundamente, de corazón, y espero que recapaciten y vuelvan a formar parte de la mesa”.

“Todos los aportes son valorados, todos los aportes son necesarios. El Minsal pertenece a la Mesa de forma permanente a través de la doctora Daniela Zavando y todos nosotros hemos asistido cuando se nos ha requerido la presencia”, dijo.

Además, señaló que “hay que recordar que la Mesa partió en la época del ministro Gonzalo Blumel y a partir de la Mesa han surgido muchos documentos valiosos que nosotros hemos utilizado. De hecho, recordar que el tema de la salud mental surgió de la Mesa Social y fue tan importante que llegó a transformarse en una ley”.

En una pauta hoy, el gremio explicó que dentro de los argumentos que los llevaron a salirse de la Mesa está “el hecho de que durante más de un año hemos invertido tiempo y un gran esfuerzo, pero lamentablemente todo este esfuerzo, no solo del Colmed, sino también de alcaldes, rectores, ex ministra de Salud, OMS, Sociedad médica de Chile, no se traduce en que el gobierno considere estas sugerencias para implementar medidas”.

El presidente (s) del Colmed, Patricio Meza, aseguró así que la situación “se ha “agudizado” en el último tiempo, ya que desde el Ejecutivo -dice- se han implementado medidas “que nadie sabe quiénes las toman, por qué las toman y en base a qué argumentos”.

Estar dentro de la Mesa, agregó, “no se traducía en ningún efecto provechoso, no se manifestaba en ninguna influencia en la toma de decisiones de la autoridad sanitaria. Salirnos de la Mesa no produce ningún cambio porque está bien constituida pero no tiene voz y por otro lado existe otra mesa que nadie sabe cómo está constituida pero es la que tiene la voz y la toma de decisiones”.