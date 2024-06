Lo que se sabe del femicidio en Argentina por el que fue arrestado un chileno

El pasado domingo, un sujeto de nacionalidad chilena fue arrestado por la policía argentina, luego de ser identificado como el principal sospechoso de un femicidio en ese país.

Según informó el medio trasandino Todo Noticias, personal policial fue alertado esa tarde por los vecinos, que dijeron haber escuchado gritos y golpes provenientes de un departamento.

La policía fue recibida por un sujeto visiblemente alterado, identificado como Hernán Herrera (39), que les informó que su pareja estaba en otra habitación.

Al ingresar a la habitación señalada, la policía se encontró con la joven de 34 fallecida y con lesiones visibles.

Herrera, que habría confesado haber ingerido alcohol y drogas en las horas previas, se habría autoinfligido heridas cortopunzantes. Tras recibir atención médica, fue arrestado.

En agosto de 2022, Herrera fue sentenciado a 250 días de presidio como autor en el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

El relato de su expareja

El pasado miércoles, una de las exparejas de Hernán Herrera entregó su testimonio a Chilevisión.

La joven relató haber tenido una relación de ocho meses con Herrera, que culminó tras ser víctima de una agresión.

“El mismo día que nos fuimos a vivir juntos él me agrede físicamente”, aseguró la joven.

Junto con ello, sostuvo que Herrera la asfixió y que ella perdió el conocimiento. Luego de recobrar el sentido, la joven pidió ayuda a sus padres. Los padres de Herrera también se habrían enterado del hecho.

“Su papá se sienta en la cama, me dice qué pasó y le cuento, y su respuesta fue ‘de nuevo la misma situación (...) Su mamá me mira y me dice ‘mijita, eso se tapa con maquillaje. Para qué llama a sus papás si esto lo podemos solucionar entre nosotros’”, añadió la joven.