Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: A 100 días del primer caso de Covid en Chile, Contraloría pide informes por instructivos de repartición de cajas y reapertura global genera incertidumbre por rebrote

Fue el pasado 3 de marzo cuando el país inició su propia cruzada en la lucha contra el Covid-19. Desde entonces, las cifras —los 148.496 contagios totales y 2.475 fallecidos según el Minsal— dan cuenta de una pandemia que, al menos en Chile, aún no logra ser controlada. Y es que mientras a nivel internacional el escenario es mixto: con ejemplos como el de Nueva Zelandia que se declaró libre de coronavirus esta semana, y la reapertura global de Europa y Estados Unidos que continúa generando incertidumbre por un rebrote de casos, en el plano local la curva no da tregua. En medio de toda la tormenta, las autoridades nacionales han admitido que “estamos viviendo los momentos más difíciles”. Pero no solo eso, también han tenido que dar permanentes explicaciones sobre catastros y bases de datos frente a conteos de defunciones. Porque no son números, son personas. Así, de manera inédita e impensada por muchos, a partir de mañana a las 22.00 horas casi la mitad del país estará en cuarentena. Los invitamos a leer el análisis de nueve integrantes de la llamada Mesa Social del Covid-19: “Lo bueno, lo malo y lo pendiente”.

A UN CLIC DE DISTANCIA

› Contraloría pide informe a Interior y Segegob por instructivos sobre repartición de cajas de alimentos. En los oficios que firma Luis Almonacid, subjefe subrogante de la División Jurídica del organismo fiscalizador, se pide a ambos ministerios que informen al organismo en el plazo de 10 días hábiles administrativos.

› RM: en últimos 30 días, hubo casi 2.000 muertos más que en el mes con más fallecidos entre 2010 y principios de 2020. El Registro Civil, entre el 11 de mayo y el 9 de junio, tramitó 6.498 inscripciones de defunciones. Julio de 2019 era el mes con más decesos en la última década, con 4.373.

› Economistas sorprenden con propuesta para crear Fondo Covid de US$ 12.000 millones. Una muy buena impresión causó en todos los parlamentarios la fórmula del grupo transversal de 16 expertos, que consideraron era más audaz que la del gobierno.

› La reapertura global genera incertidumbre por rebrote de contagios. EE.UU., Israel y España se han enfrentado al temor de un aumento en los casos de Covid-19 tras el desconfinamiento. En Argentina también hay preocupación.

› La vuelta a La Liga tras 93 días: el fútbol español está de retorno. Mañana se reanuda la primera división española en el marco de una nueva normalidad, con partidos a puertas cerradas y otros cambios. Restan 11 fechas y Vidal aspira a concretar su novena liga consecutiva.

Crónica Estéreo

Brasil: La crisis en medio de la crisis

Es el tercer país del mundo con más muertes por Covid-19 y el segundo con más contagios. Por eso, cuando el gobierno de Brasil decidió dejar de informar el número diario de fallecidos (actualmente más de mil), se interpretó como una maniobra para tratar de bajarle el perfil al problema. A inicios de semana, el máximo tribunal de justicia le ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro volver a informar el número de fallecidos. El total de muertes supera los 38 mil. ¿Qué impacto ha tenido la conducta de Bolsonaro en la valoración de los brasileros de su gobierno?

Opinión

“No pueden dejar de llamar la atención las actitudes de ciertas autoridades que parecen creer que las normas que rigen para todos no se les aplican a ellas. Durante el último tiempo, este tipo de conductas se multiplica”. Juan Ignacio Brito, periodista.

Frase del día

“Estuvo mal hecho. Y si quiere considerar un responsable, la responsable soy yo” Karla Rubilar, ministra de la Segegob, sobre cuestionados instructivos emanados desde esa cartera en el marco de la entrega de cajas familiares.

Editorial

Debilitado rol del Ministerio de la Mujer

“La sucesión de renuncias de ministras y el escaso papel que hoy desempeña el Ministerio en la agenda pública parecen sugerir que los temas de género han dejado de ser una prioridad”.

Recomendamos

Paula: Conciliar la personalidad digital con quien realmente somos

Y es que mucho antes de que se pudiera crear, editar y parcializar en las plataformas digitales lo que queríamos o no proyectar, lo estábamos haciendo a nivel psíquico.

Práctico: Manual sobre vitamina D

Seguimos encuarentenados -volutaria o involuntariamente- y los días tienen menos horas de sol: por estas razones, nuestros niveles de vitamina D en el cuerpo se pueden ver afectados. ¿Cómo puedo aumentar su producción? Expertas nos ayudan.

Culto: Fundación CorpArtes inicia ciclo de conversaciones sobre arte, salud mental y bienestar

A partir de hoy comienza una serie de charlas gratuitas con personalidades de la cultura y especialistas médicos para abordar la relación entre arte y salud. Además, artistas como la compañía Teatrocinema y la coreógrafa Elizabeth Rodriguez ofrecerán talleres prácticos en línea.

Qué Pasa: ¿Por qué el Sars-CoV-2 es tan letal? La increíble maquinaria genética que explica su alta contagiosidad

Ninguna persona en el mundo tenía inmunidad, pero su estrategia de entrada a la célula humana podría explicar los más de 400 mil fallecidos hasta ahora.

Ojo con...

13:00 / La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, junto al jefe de Zona Tránsito y Carreteras de Carabineros, Manuel Valdés, supervisa fiscalizaciones y controles vehiculares, para constatar que el desplazamiento de las personas sea portando el permiso correspondiente en cada uno de los casos.

14:30 / La comisión investigadora Covid-19 de la Cámara de Diputados recibe a representantes de Espacio Público para dar cuenta del informe sobre las personas fallecidas, posteriormente dan a conocer el horario de las sesiones ordinarias de la comisión.

16:00 / Se reinicia el PGA Tour con el «Charles Schwab Challenge», donde participa el golfista chileno, Joaquín Niemann.