Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: conteo de asintomáticos, el “efecto pandemia” y vocera desvincula la recesión y el plebiscito

De manera inédita, anoche el Ministerio de Salud realizó una actualización de los números entregados en el balance diario sobre la situación de Chile en el marco del Covid-19. Mientras las preocupaciones de los expertos se elevan de cara al próximo fin de semana largo del 1 de mayo y las consecuencias que pueda generar un masivo desplazamiento en la propagación del virus, el Minsal aprovechó de informar un nuevo criterio en el conteo de contagios. El titular de la cartera, Jaime Mañalich, explicó que se aplicaron 920 exámenes a pacientes asintomáticos el fin de semana, y de estos, 250 resultaron positivos al coronavirus. No obstante, la cifra no se sumó al total de confirmados que en Chile alcanza los 14.885. En la mirada del gobierno, es importante separar los datos teniendo en cuenta la demanda por atención médica que pueden generar los sintomáticos contra el paciente asintomático, por su observación epidemiológica, pero no clínica.

En un mundo sin Covid-19, el pasado domingo habríamos ido a las urnas para pronunciarnos sobre si queremos una nueva constitución política. Pero ocurrió esta pandemia con más de 3 millones de contagiados y 226 mil muertos. La economía mundial en la peor crisis desde la Gran Depresión. Y el plebiscito que podría iniciar un nuevo camino para el orden político de un país sumido en una crisis social y política, aplazado hasta octubre.

“Es obvio que las iglesias deben acatar las disposiciones sanitarias, en especial las que se refieren al distanciamiento social y las aglomeraciones que pueden provocar el contagio. Pero también lo es que existen maneras de rendir culto sin violar esas normas”. Juan Ignacio Brito, periodista.

“Nosotros no entendemos que una recesión pudiera impedir la realización del plebiscito” Karla Rubilar, vocera de gobierno, sobre polémica que plantea la cuestión económica como factor para evaluar otro posible cambio a la consulta.

Preocupante alteración del orden público

“El rebrote de la delincuencia en algunas comunas, los ataques en La Araucanía y movilizaciones violentas en medio de una pandemia son hechos que requieren una respuesta de la autoridad”.

07:30 / La jefa del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, realiza monitoreo de aduanas sanitaras y reitera llamado a no viajar durante el fin de semana largo.

11:30 / El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de Ciencia, Andrés Couve, lanza fondo para investigación científica sobre Covid-19.

22:00 / El radio urbano de Arica, El Bosque, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Punta Arenas, la zona norte de Ñuñoa, la zona norte de Santiago, la zona nororiente de San Bernardo y la zona poniente de Puente Alto prorrogan su cuarentena por siete días más. También ingresan a confinamiento total Independencia, la zona norte de la comuna de La Pintana (desde calle Observatorio), la zona sur de la comuna de San Ramón (desde Américo Vespucio), Estación Central, y el radio urbano de Victoria y Angol.