Vocera dice que gobierno no contempla que factor económico impida realizar el plebiscito

“Nosotros no entendemos que una recesión pudiera impedir la realización del plebiscito”. Con estas palabras respondió este miércoles la vocera de gobierno, Karla Rubilar, a la polémica que abrió el Presidente Sebastián Piñera al plantear la situación económica como uno de los factores para evaluar, eventualmente, que se reagende el plebiscito del 25 de octubre.

La secretaria de Estado, en entrevista con radio Duna, se desmarcó de lo planteado por el Mandatario y argumentó que en La Moneda “no tenemos contemplado” que la situación económica incida en la realización de la consulta nacional y que “hemos manifestado como gobierno que lo que estamos mirando y donde estamos poniendo nuestra atención tiene que ver con las condiciones sanitarias que puedan existir de aquí en adelante para todas y cada una de la acciones que implica el plan de retorno seguro”.

En esa línea, Rubilar intentó explicar que el Jefe de Estado lo que hizo -según ella- fue poner un contexto del escenario que se espera en octubre y que el factor económico no es condicionante para el plebiscito. “En rigor, no es algo que como gobierno nos hayamos planteado, sino que cuál es el contexto en el cual podría darse este plebiscito en octubre”, señaló la ministra, agregando que “el análisis que hemos hecho dentro del comité político siempre ha sido -no solamente para el plebiscito, sino para todo lo que es el retorno a la normalidad- el tema sanitario”.

La posibilidad de mover el calendario electoral fue planteada en un inicio por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien señaló el domingo que si bien hay un cronograma vigente en materia constitucional, hay que evaluar en su momento si se puede concretar debido a la situación sanitaria.

La intervención del jefe de gabinete generó inmediatas críticas de la oposición, sector desde el que acusaron a Blumel de intentar relativizar el plebiscito. Sin embargo, lo que ocasionó más malestar fueron los dichos posteriores de Piñera, quien incorporó el factor económico.

De hecho, este argumento fue cuestionado no solo por la oposición, sino que también por los principales dirigentes de RN, Evópoli y el PRI, que manifestaron que solo las razones sanitarias se justifican para cambiar la fecha del plebiscito. Incluso, el martes -durante una reunión con Piñera- insistieron en ese punto y le pidieron al Mandatario enfocarse en enfrentar la pandemia.

Las palabras de Piñera también generaron incomodidad en sectores de La Moneda, desde donde señalan en privado que con esto se abrió un debate anticipado y que se desvió el foco del manejo de la pandemia.

En este contexto, además, fuentes del Ejecutivo dicen que los ministros del comité político acordaron volver a poner el foco en la crisis sanitaria. Esto, en línea con lo que planteó la vocera de gobierno.

De todas formas, los secretarios de Estado no han tenido públicamente el mismo discurso. De hecho, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, avaló este miércoles la postura planteada por Piñera.

Si bien recalcó que el cronograma electoral “tiene que estar supeditado a que las condiciones sanitarias lo permitan” y que “cuidar la vida y salud de las personas es el principio de frente para tomar las decisiones”, dijo en radio Futuro que “también se han planteado razones de carácter económico, yo creo que hay que tenerlas en consideración, porque la crisis que van a vivir el país y las familias va a tener consecuencias”.

Sobre esta materia, el ministro Blumel y el titular de Hacienda, Ignacio Briones, en tanto, se refirieron el martes. “Hay un itinerario vigente y va a estar sujeto a un contexto de mucha dificultad”, dijo Blumel, sin profundizar en el factor económico planteado por Piñera, mientras que Briones sostuvo en CNN Chile que “es evidente que una situación de cómo vaya evolucionando la crisis sanitaria, eso puede revisarse”.