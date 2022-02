Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: la preocupante alza de hospitalizados y muertos por el Covid-19, y la obligada salida de Allamand de la Cancillería

La preocupante alza de hospitalizados y muertos por el Covid-19

Se ha repetido como argumento de las autoridades sanitarias y políticas de diversas partes del mundo: la inédita ola de casos Covid-19 que desató la variante Ómicron, se asegura, debe ser mirada con parámetros distintos a las previas, dado que -gracias principalmente a los efectos de las vacunas- parece tener impactos menores en los sistemas de salud.

Por eso, los récords de casos, aunque impresionantes, no son el indicador principal, sino que las hospitalizaciones -en especial los pacientes críticos- y, por supuesto, los fallecidos. Sin embargo, en la semana que recién pasó los números en ambas categorías en Chile marcan una fuerte luz de alerta, con aumentos preocupantes y a una velocidad de alza que inquieta.

Las periodistas Graciela Pérez y Sofía Roblero indican que, a partir de los datos del Ministerio de Salud, los pacientes en UCI aumentaron en 37,53% en los últimos siete días, el mayor crecimiento porcentual en veinte meses, desde el 27 de mayo de 2020 (38,38%). En tanto, los 303 fallecidos confirmados por Covid-19 que se registraron en los informes de esta semana fue la cantidad más alta para una semana desde el período del 9 al 15 de agosto de 2021, hace casi seis meses, cuando se reportaron 364 muertes.

Lo más preocupante es que, de acuerdo con la experiencia previa, usualmente ambos indicadores -hospitalizaciones y muertes- van retrasados entre dos a cuatro semanas respecto a los casos. Y en los últimos 14 días se han batido todos los récords: en ese plazo ha habido 407.440 casos confirmados, es decir, casi exactamente la población total de la comuna de La Florida. Y en cuanto a casos activos, la situación aparece compleja en la Región Metropolitana, donde el municipio con más casos activos es Santiago, que tiene un contagio en esa condición cada 100 habitantes. Lee más de esta historia

La obligada salida de Allamand de Cancillería y la molestia que generó en La Moneda

Allamand y Delgado al interior de La Moneda, reunidos vía telemática con el Presidente Piñera.

La pauta matinal este domingo apareció como una sorpresa. A las 10:39 de la mañana, Presidencia informó que el canciller Andrés Allamand mantendría una reunión en La Moneda a mediodía con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, donde además estaría presente de forma telemática el Presidente Sebastián Piñera.

Lo llamativo era que, hasta esa hora, la información era que Allamand estaba de vacaciones en España hasta el 14 de febrero, y sosteniendo reuniones como secretario general electo de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), algo que generó controversia política, acusaciones de abandono de deberes en medio de la crisis migratoria en el norte del país e incluso una amenaza de acusación constitucional de parte de la oposición.

De acuerdo con un artículo de la periodista Paula Catena, el periplo generó una fuerte molestia en Piñera. No porque Allamand se tomara vacaciones, sino porque no tenía detalles de su viaje, entendía que iba a ver temas más personales y porque en Palacio consideraron “imprudente” que sostuviera reuniones de trabajo de “carácter oficial” y que además no se mantuvieran esos encuentros con bajo perfil.

Todo ello llevó a que al final de la cita de este domingo se emitiera un comunicado de parte del gobierno informando la renuncia de Allamand a su cargo de canciller y la asunción de Valdivia como su reemplazante. Minutos después, Allamand y Delgado hicieron una vocería conjunta en La Moneda.

Según el artículo de Paula Catena, en Palacio afirman que fue Piñera el que consideró que lo conveniente era que Allamand dejara el cargo, para que los cuestionamientos no empañaran el proceso de traspaso de mando que se iniciará oficialmente el 21 de febrero con reuniones entre ministros entrantes y salientes.

Pero el ahora excanciller, en una entrevista con la misma periodista para La Tercera, aseguró que la decisión fue “absolutamente conversada” con el Presidente Piñera, que el mandatario no le manifestó su molestia ni que considerara imprudente sus reuniones, y que “jamás hubo ni asomo de abandono de deberes” en el período desde que fue electo como jefe de la Segib. Lee más de esta historia. Lee más de esta historia.

La confianza de los consumidores llega a su mayor nivel desde mayo de 2018. El último Índice de Percepción del Consumidor (Ipeco), elaborado por el Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD), el cual arroja que en enero la confianza de los consumidores tuvo un aumento de 41,2 puntos respecto al mismo mes de 2021, llegando a 112,2 puntos (en índice con base 100 en 2001),

Para entender: El periodista Rodrigo Cárdenas señala que el nivel del Ipeco se enmarca en la fuerte recuperación económica que ha experimentado el país este año, además de los mejores datos del mercado laboral, con una constante generación de puestos de trabajo, aunque aún quedan por recuperarse cerca de 350 mil empleos respecto a los que habían previo a la crisis, o 660 mil si se quiere llegar a un nivel de cobertura similar a esa época, pero considerando el aumento de la población.

En perspectiva: El Índice de Expectativas aumentó 9,6 puntos respecto a diciembre, hasta 98,4 puntos, su nivel más alto desde agosto de 2018. Su indicador sobre la percepción de la situación económica futura subió 13,7 puntos (hasta 90,6), pasando de pesimista a moderadamente pesimista. Mientras, la percepción del desempleo futuro cayó 6 puntos (a 134,6), quedando en moderadamente optimista. Lee más de esta historia.

El Presidente electo, Gabriel Boric, junto al Mandatario Sebastián Piñera en la cita que tuvieron el 20 de diciembre.

> Drones para el cambio de mando. La Presidencia ya convocó a una licitación para buscar a un proveedor que pueda transmitir el evento del 11 de marzo, en quue Sebastián Piñera, cederá la banda presidencial a Gabriel Boric. Sigue leyendo

> Se disuelve el PRO. La colectividad cuyo líder fue Marco Enríquez-Ominami fue disuelta por el Servicio Electoral al no alcanzar el porcentaje mínimo de representación en la última elección de diputados. Sigue leyendo

> Tabilo deja ir su primer título ATP. El tenista chileno sucumbió en la final de Córdoba ante el español Albert Ramos-Viñolas, 44 del orbe, por parciales de 6-4, 3-6 y 4-6. A pesar de perder, hizo un gran campeonato. Sigue leyendo

Preocupante fallo de la Corte Suprema

El comunicado de la Tercera Sala aclarando el sentido de un fallo en relación a la ocupación ilegal de unos terrenos no despeja las aprensiones de que ante la ambigüedad de su resolución los derechos de los afectados quedaron sin el debido amparo.

» Liviandades

Asombra que alguien conmovido porque está escribiendo el futuro de Chile muestre tanta liviandad y desaprensión para hacerse cargo de sus responsabilidades. Para muchos que votamos Apruebo, el rechazo comienza a aparecer como una triste posibilidad.

Por Óscar Guillermo Garretón

» No todo se corregirá en el pleno

Llama profundamente la atención cómo algunos convencionales y actores de la opinión pública le restan importancia a la aprobación en general de estas normas en las comisiones, dando a entender que todo se corregiría en el Pleno. Esto último es una falacia y muestra falta de responsabilidad.

Por Pilar Hazbun

Una investigación de La Tercera da a conocer cómo un grupo de personas ha diseñado un esquema basado en un mecanismo legal mediante el cual han burlado la legislación sobre loteos y construcción de viviendas: la constitución de sociedades que adquieren terrenos agrícolas para luego vender acciones.

Revisa aquí el podcast

