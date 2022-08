Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: la arremetida final de Boric ante el plebiscito: nueva gira y actividad informativa en La Moneda

La arremetida final de Boric ante el plebiscito: nueva gira y actividad informativa en La Moneda

Un nuevo despliegue territorial, esta vez desde Copiapó, en la Región de Atacama, iniciará mañana jueves el Presidente Gabriel Boric.

El viaje, que se suma a los recorridos que la semana pasada realizó en las regiones de O’Higgins, el Maule y Ñuble, da cuenta de la decisión de La Moneda de mantener una agenda activa y no inhibirse en las últimas semanas previas al plebiscito, pese a las acusaciones de intervencionismo electoral que ha lanzado la oposición.

De acuerdo a un reporte de la periodista Isabel Caro, en el gobierno afirman que el Mandatario no tiene previsto bajar sus niveles de exposición y que, además de su periplo por el norte del país, también estaría evaluando visitar distintas comunas de la Región Metropolitana. Se argumenta que lejos de vulnerar el principio de la prescindencia, el Presidente ha ejercido un rol más bien informativo del proceso y que ha dado garantías a las dos alternativas en disputa.

El mismo jueves, antes de partir rumbo a Copiapó, Boric también tiene contemplado liderar en La Moneda un encuentro informativo y de coordinación interministerial de cara al referéndum del 4 de septiembre.

En esa actividad, se espera que el gobierno haga un llamado a la ciudadanía a participar de la consulta constitucional, ejerciendo un voto informado y recalcando que tanto el Apruebo como el Rechazo son opciones legítimas. Lee más de esta historia.

Isapres advierten que el futuro inmediato del sector está “en manos del gobierno”

Ad portas de que hoy sostengan una reunión de trabajo con autoridades del Minsal y la Superintendencia de Salud, la Asociación de Isapres se refirió ayer por primera vez al inédito fallo de la Corte Suprema que ordenó congelar el 7,6% de reajuste en los planes de salud a todos los afiliados al sistema.

“El futuro inmediato de las isapres depende de las decisiones que tome el gobierno y la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud en el cumplimiento del fallo”, dijo el presidente del gremio, Gonzalo Simon.

Su declaración apunta a que el máximo tribunal mandató a la Super de Salud fijar el nuevo plazo para que las aseguradoras puedan volver a formular la adecuación de precios que comenzó a aplicarse en junio, ahora según los criterios del dictamen judicial. Un aspecto que ha generado preocupación en la industria, toda vez que el regulador aún no ha detallado un cronograma advirtiendo la complejidad del proceso.

En este sentido, Simon agregó que la celeridad con que se determinen los mecanismos más apropiados para el cumplimiento del fallo resulta “crucial” y que de ello “depende la continuidad de la cobertura que beneficia directamente a más de 3 millones de personas, e indirectamente a 10 millones de usuarios de la red privada de salud”.

“La Asociación de Isapres está a la espera de que la Superintendencia de Salud, en los próximos días, dicte una normativa para retomar el proceso de adecuación siguiendo las directrices que ordenó la Corte Suprema”, enfatizó el representante de las isapres. Lee más de esta historia.

A foco

Gobierno reactiva tramitación del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales

El Ejecutivo sorprendió ayer al anunciar una serie de enmiendas al proyecto que busca reducir la jornada laboral desde 45 a 40 horas semanales. Además, apostando a reactivar la iniciativa ingresada al Congreso en 2017 y que actualmente se encuentra en su segundo trámite en el Senado, se informó que se le dará suma urgencia a su discusión.

Gradualidad: con el objetivo de contener los mayores costos que involucra la medida para las empresas y facilitar su implementación sin afectar el empleo y las remuneraciones, la reducción horaria promovida por el gobierno se aplicará de forma escalonada. Al término del primer año desde que se publique la ley en el Diario Oficial, la jornada laboral deberá bajar a 44 horas semanales; a partir del tercer año llegar a las 42 horas y solo al quinto año quedar en 40 horas.

Universo y compensaciones: el gobierno destacó que la disminución de la jornada laboral debería beneficiar a más de 4 millones de trabajadores. También se señaló que en casos específicos donde no sea posible materializar la reducción horaria, se generarán mecanismos compensatorios, como días libres. Lee más de esta historia

Atención con

> Vacunas: nuevo rango etario. El Minsal informó ayer que se comenzará a inocular contra el coronavirus a partir de los 6 meses de edad con vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinovac y Moderna. Sigue leyendo

> ¿Acusación constitucional? Chile Vamos evaluará la presentación de un libelo contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por el traslado de comuneros mapuches desde la cárcel de Angol. Sigue leyendo

> Dólar y plebiscito. Los economistas Sebastián Edwards y José Luis Daza proyectaron una muy fuerte caída en el precio de la divisa estadounidense en caso de ganar el Rechazo en el plebiscito. Sigue leyendo

Editorial

Valiosa reforma para facilitar acuerdos constitucionales

El que se haya logrado un muy amplio consenso político para reducir los quórums de reforma en la actual Constitución a 4/7 no solo facilita el camino de reformas en caso de que triunfe el Rechazo, sino que reivindica el rol del Congreso como instancia de grandes acuerdos.

Opinión

» “La suerte está echada”

Esta frase que se atribuye a Julio César, luego de cruzar el río Rubicón con sus legiones, bien sirve para graficar lo que nos aprontamos a enfrentar en pocos días más en Chile. En un ambiente de alta virulencia, poca claridad y confusión que se ve reflejado en la franja electoral, se va llegando a los últimos días de campaña, donde los partidarios del Apruebo no lograron aunar un mensaje único que le diera un sentido épico a su cruzada y los del Rechazo lograron sacar con éxito de la escena a sus líderes más representativos, en un afán por desligar dicha opción de la histórica oposición del sector a reformar la Constitución del 80.

Por Juan Carvajal

» Lunes 5 de septiembre

Ese momento en que, acabadas las disputas de las dos alternativas en juego, seguiremos haciendo comunidad desde cada vida personal y comunitaria, muchos temen que el bando perdedor no sepa asumir y que quienes ganen no sean magnánimos. Sin embargo, para la mayoría de los chilenos la tarea será aunar y no dejar que los sectarismos dominen la construcción del futuro.

Por Soledad Alvear

El café diario

El día después: ¿qué pasará el 5 de septiembre? Los escenarios políticos post plebiscito se mueven con las horas. El proceso constituyente continuará el 5 de septiembre, pase lo que pase en las urnas. Pero las negociaciones cambian no solo si gana una u otra opción, sino por los porcentajes de distancia entre el “Apruebo” y el “Rechazo”. Para hablar sobre lo que ocurrirá hablamos con Juan Andrés Quezada, periodista de La Tercera.

Revisa aquí el podcast

