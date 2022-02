Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: las claves de la designación de la “segunda línea” del gobierno de Boric

Subsecretarios: las claves de la designación de la “segunda línea” del gobierno de Boric

Once días después de dar a conocer a sus ministros, el presidente electo Gabriel Boric oficializó ayer en la tarde el nombramiento de los 39 subsecretarios, 19 hombres y 20 mujeres. La demora con respecto a las estimaciones iniciales se produjo a partir de la presión de algunas colectividades de Apruebo Dignidad, que no quedaron satisfechos con las designaciones de su gabinete.

Los periodistas Isabel Caro, Rocío Latorre y Felipe Cáceres, que han cubierto el proceso de designaciones del presidente electo, señalan que los reclamos fueron escuchados. Como ejemplo, el partido con mayor número de puestos -ocho- fue Revolución Democrática, que sólo había quedado con dos ministros. En tanto, el Partido Comunista obtuvo seis subsecretarías, entre ellas una emblemática: la de las Fuerzas Armadas, con Galo Eidelstein, y Convergencia Social también ocupó seis cargos.

La mayor representación de Apruebo Dignidad implicó que los partidos del bloque del Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL) quedaran con menos puestos: los primeros dos ocuparon dos subsecretarías cada uno, pero las otras dos colectividades quedaron sin cargos, lo que implica que el bloque quedó con poco más del 10% de los puestos.

Un dato interesante es que de los 39 nombramientos, 17 figuran con estudios de posgrado, y de ellos 15 lo hicieron en universidades europeas. Y más allá de las cercanías, 10 de los subsecretarios -un cuarto del total- no tienen militancia política formal. Esto generó algunos comentarios al interior de las colectividades del Socialismo Democrático, según recoge la nota, en torno a que los perfiles muestran “harta experiencia en lo académico, pero nula en el Estado”. Lee más de esta historia.

Y el sueño sigue vivo: Chile le gana a Bolivia en La Paz

Foto: Jorge Bernal / AFP

“Esto aún no termina”, dijo Alexis Sánchez, la figura de La Roja, apenas concluido el partido. Pero la frase se podría aplicar a prácticamente cualquiera de los últimos cinco o seis compromisos de la selección chilena, con resultados que nos han tenido en un ida y vuelta: a veces ilusionados, a veces desesperanzados.

Este martes tocó la ilusión. El Niño Maravilla se lució en los 3.600 metros de altura y con dos goles lideró a la escuadra de Martín Lasarte en su triunfo 3 a 2 frente a Bolivia, que si bien no deja a Chile ni siquiera en la zona de repechaje, sí compra una vida más al equipo masculino de fútbol pensando en llegar al Mundial de Qatar.

El partido se desequilibró en los últimos 15 minutos. Hasta ahí, el resultado era 1 a 1. Pero primero, un pase de Sánchez que Mauricio Isla centró de primera para Marcelino Núñez, y luego una jugada personal del tocopillano -ambas definiciones a la derecha del portero boliviano- dieron vuelta el escenario, más allá del postrero descuento de Marcelo Moreno Martins.

Chile alcanzó los 19 puntos a falta de dos partidos, que se disputarán en marzo en una última fecha doble. Brasil, de visita, y Uruguay, de local, son los dos duelos que La Roja deberá superar para regresar a la máxima justa futbolística. Lee más de esta historia.

A foco...

Economía chilena creció 12% en 2021, su mayor registro histórico. Según informó la Dirección de Presupuestos, el gasto público alcanzó el año pasado $75.904.235 millones, con el gasto corriente creciendo 36,3% y el gasto de capital -asociado con la inversión pública- presentando un incremento real de 11,8%.

Después de que en 2020 se registrara el peor año en términos de crecimiento desde 1982, en un ambiente marcado por la pandemia del Covid-19, en 2021 el escenario fue el opuesto. Luego de que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre informado por el Banco Central registrara un alza de 10,1% respecto al mismo mes del año previo, 2021 cerró con un aumento de 12%, lo más alto al menos desde 1960, fecha en que hay registros comparables.

Para entender: Los periodistas Rodrigo Cárdenas y David Nogales explican que con el cierre de diciembre, hubo nueve meses con aumentos de dos dígitos en el Imacec, algo de lo que no existen precedentes. Con todo, señalan que la variación interanual del Imacec constituye una aproximación de la evolución del PIB, cuyo dato definitivo se conocerá en marzo.

Si se considera la caída de 5,8% en 2020 y el alza de 12% de 2021, el producto ya está 5,5% por encima del que se promedió en 2019, con lo que se dejó atrás, al menos en términos macroeconómicos, los efectos de la crisis social y la sanitaria. Además, el dato de crecimiento del año pasado casi duplica el promedio esperado para América Latina por el FMI, de 6,8%.

En perspectiva: Según señala el artículo de Pulso, en 2022 deberían verse cifras mucho menores a las vistas en 2021. El Informe de Política Monetaria del propio Banco Central proyecta que la economía crecerá entre 1,5 y 2,5% en 2022, mientras que la proyección para 2023 oscila entre 0,0 y 1,0%. Sin embargo, Cerda señaló que cree que se podría llegar a crecer “un 4% este año si es que se dan ciertas cosas”. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Betterfly, el nuevo unicornio chileno. La startup cerró otra importante ronda de financiamiento que la convirtió formalmente en el tercer unicornio chileno tras Cornershop y NotCo, superando una valoración de US$ 1.000 millones. Sigue leyendo

> La pugna de poder en Argentina. La renuncia del diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández, a la presidencia del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, en rechazo al acuerdo que firmó el país con el FMI, se convirtió en una verdadera “bomba” para la administración de Alberto Fernández. Sigue leyendo

> Un daño centenario. El incendio que afecta a Tierra del Fuego cumple una semana son estar controlado. Más de 100 funcionarios de Conaf y distintas brigadas de control de siniestros están trabajando para acabar con las llamas. Sigue leyendo

Editorial

Protección constitucional a la libertad de expresión

La propuesta de algunos convencionales para crear un Consejo Nacional de Medios que vele por la información “veraz” supone una escasa comprensión sobre la importancia de resguardar la libertad de expresión y evitar cualquier forma de posible censura previa.

Opinión

» Anestésico

La sola expectativa de que el próximo mandamás de las finanzas públicas pueda mantener funcionando razonablemente los equilibrios macroeconómicos, lograr dar continuidad al crecimiento y posibilitar la realización de negocios suficientemente rentables ha resultado ser un somnífero o sedante para muchos, a pesar de las evidentes amenazas que se ciernen sobre la patria.

Por Álvaro Pezoa

» Constitucionalismo epistémico

Tener razones para cuestionar el desempeño judicial no implica que todas las soluciones ideadas para mejorarlo (como acortar mandatos o implementar evaluaciones realizadas por comisiones designadas por el Ejecutivo) sean razonables. He aquí el problema y el desafío.

Por Yanira Zúñiga

