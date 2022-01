Derribando mitos del esmaltado permanente

Para varias y varios, el esmaltarse las manos no solo realza las manos como un atributo distintivo, sino que es parte de una expresión visual. Los esmaltes como tradicionalmente los conocemos se inventaron durante los años 20, gracias a la adhesión de la nitrocelulosa como ingrediente principal, pero el decorar las uñas era algo que se hacía desde civilizaciones muy antiguas como la egipcia, donde se descubrieron vestigios de faraones momificados, quienes usaron henna en las uñas. Otros hallazgos evidencias que mujeres indias y africanas se teñían las yemas de los dedos con ella. Estos hecho demuestran que el deseo de belleza y de tener un elemento distitivo en las uñas es una idea que viene desde millones y millones de años.

Antes de la nitrocelulosa, las mujeres se hacían la manicura con esmalte en polvo o en crema, que se pulía sobre las uñas con un paño y daba un sutil acabado rosado, explican en el sitio She Knows. Fue durante la Primera Guerra Mundial, que EE. UU. se apoderó de las patentes químicas alemanas y con la nitrocelulosa como ingrediente principal, se abrió un nuevo mercado que conquistó a millones de mujeres a nivel mundial, quienes comenzaron a incorporar este hábito dentro de sus rutinas de cuidado: el tener las manos esmaltadas era sinónimo de glamour además de preocupación.

En un comienzo, los tonos de moda eran los rosa claro. Los tonos más oscuros se visualizaron recién terminando los años veinte en Francia, donde Liliane Marie Mathilde d’Erlanger, princesa de Faucigny-Lucinge, fue una de las pioneras en atreverse con colores como el carmesí en el salón de Madame Mille’s, uno de los lugares populares para hacerse una manicure.

Durante los años 30, colores como azules, verdes, perlados, dorados y plateados, ya se encontraban en el mercado y cada vez más mujeres se atrevieron a probarlos al mismo tiempo que las fórmulas de los esmaltes de uñas estaban mejorando: la consistencia, el poder de permanencia y el brillo fueron mejorando con el tiempo.

Hoy en día, además de distintos tipos de esmaltes también existen diversas técnicas de esmaltado. Conversamos con dos expertas en esta dimensión sobre el esmaltado permanente. Sí, aquel que promete durar al menos tres semanas sin “picarse” ni deteriorarse.

¿En qué consiste el esmaltado permanente?

“Se trata de una técnica que se aplica de la misma forma que el esmaltado tradicional, pero con un proceso de secado distintos”, comenta Ignacia Prado, emprendedora de Casa Manos. Si bien estudio ingeniería comercial, siempre tuvo una afición por este mundo. Con “poca fe” se inscribió en un programa de televisión que entregaba un millonario premio y resultó ser ganadora. Esa suma la usó como capital inicial de Casa Manos, espacio al que cientas de mujeres acuden para esmaltarse manos y pies. Hoy ya tienen cuatro años en el rubro, dos sucursales y un equipo increíble, con muchas metas por cumplir.

Si bien la técnica de esmaltado es muy similar a la tradicional, el proceso de secado es el que hace la diferencia, “donde se sella las uñas con una lampara led”, explica.

“La gran ventaja de esto es que el secado es completo por lo que cuando se termina el servicio no hay riesgo de que la uña se estropee con algo”, asegura Prado, opinión que coincide con la de Andrea Cordero, más conocida en Instagram como @manodemonja, quien solo realiza esmaltado permanente. “El esmalte que se usa es en gel y la única forma que se selle es con la famosa lamparita”, afirma. Cada vez que se realiza un diseño en la uña, se debe sellar con esta luz, por lo mismo sus sesiones suelen durar aprox una hora y media con diseño sencillo.

Andrea es fonoaudióloga de profesión, y si bien ejercicio un año, no se veía haciéndolo el resto de su vida. Siempre tuvo presentes a las uñas como un hobby y en 2016 decidió emprender y dedicarse a tiempo completo. “Con el tiempo he ido adquiriendo mayor velocidad, pero cada vez que paso el pincel debemos secar en lámpara”, comenta.

El esmaltado tradicional es ….

De esos que encuentras en la farmacias, el supermercado y multitiendas se secan con el aire y con el sol, por lo que “y no necesitan ninguna preparación inicial, y todo implica que tu pones una capa de base para proteger la uña luego las capas de color y finalmente un top que en el fondo es el sellante que unifica los colores y da brilla la hora”, dice Andrea.

A diferencia el esmaltado permanente

Requiere un proceso. Es casi como un ritual. “Ahí cambia la preparación, ya que necesito tener la uña deshidratada y con un porcentaje de porosidad, por eso la uña se prepara distinto al esmaltado tradicional y ocupa los mismos pasos: la base que protege a la uña, las capas de color necesaria/diseño, y se finaliza con el top que unifica los colores. Todo esto ingresando la mano a la luz led.

“Este tipo de esmaltado dura de 2 a 3 semanas, en función del crecimiento natural de la uña”, cuenta Ignacia, por lo que en general, “las personas que hacen este procedimiento frecuentemente lo hacen cada 2 semanas dado que normalmente ahí se empieza a notar el crecimiento de la uña”.

Más que la frecuencia, es el retiro

Existen varios mitos respecto al esmaltado permanente y lo que podría generarle a las uñas; varios asociados al deterioro, algo que tanto Andrea como Ignacia desmienten.

“No hay receta, lo que pasa es que existen varios mitos de que el permanente hace daño… Yo, por ejemplo, llevo casi dos años haciéndome permanente tras permanente y mis uñas están perfectas”, dice Andrea y revela que la clave es “el correcto retiro del esmalte”.

“Si yo me retiro bien el esmalte, la uña no será dañada… Es super importante hacer una buena práctica, ya que si no puedo pasar a llevar la matriz de una uña y por tanto dañarla para siempre”, asegura.

“Retirar el esmalte con las manos o otra forma que no sea la tradicional no es recomendado por que puede provocar que la uña se dañe, ya que se quita el esmalte que está adherido a las capas superficiales de las uñas a “tirones” por lo que hace que estas se eliminen o estropeen”, complementa Ignacia y señala que en caso que no puedas ir a una tienda a hacerte el retiro con una manicurista, también se puede hacer el proceso en casa.

Paso a paso para retirar esmaltado permanente:

1. Lima el esmalte de tus uñas con una lima, con mucho cuidado y suavemente.

2. Aplicar pequeños pedazos de algodón con quitaesmalte encima de cada uña.

3. Debes envolver cada dedo con papel aluminio como en la foto (TIPS: la parte brillante debe estar para adentro para acelerar el proceso)

4. Esperar entre 15-20 minutos, para que luego no haya que raspar tanto.

5. Con un palito de naranjo o un repujador, retiras el esmalte que quede en las uñas.

6. Si tienes una lima sponge (lima blandita y esponjosa) te recomendamos pasarla por cada uña suavemente para terminar.

7. Si tienes calcio puedes aplicarlo y proteger más tus uñas

“El cuidado que tengo con la uña tiene relación con cómo se mantiene... Si yo hago un retiro correcto no hay problema”, asegura Andrea, por lo que se podría “hacer permanente tras permanente sin descansar”.

Cuando las uñas se dañan, tiene que ver más con el retiro que con el esmaltado en sí. Dentro de los ingredientes de estas pinturas figuran acrílicos, por lo que los químicos se adhieren muy fuerte y por lo mismo “no puedes tirarlo ya que de tal manera sacas la primera capa de piel de la uña, por lo que el mal retiro hace que se debilite la uña porque sacas capitas de uña”.

Hay manicuristas, sobre todo las que practican del tipo rusa, que usan un torno para retirar el producto. Sí o sí tienen que ser especialistas experimentadas, porque si no se maneja bien esta herramienta, “puedes llegar a dañar la uña”, expresa Andrea.

¿Es bueno descansar?

Ya sabemos que el esmaltarse regularmente no causa daño, sino que es más bien el retiro de manera incorrecta, sin embargo, tener algunas pausas en tus uñas puede ser positivo. “Se aconseja descasar porque en el fondo es un químico puesto en tus manos y no es tan natural tener tu uña cubierta por un químico, que tiene acrílico entre sus ingredientes, por lo que la idea es descansar del producto, pero no es que te haga daño permanente en la uña”, explica la timones de Mano de Monja.

Jamás usar tus uñas como herramientas

“Las uñas no son herramientas”, advierte Andrea, por lo que no se debe andar raspando la manchita de la mesa con la uña, tratar de abrir la lata de bebida con la uña. “En el fondo uno tiene esta mala costumbre de usar la uña como herramienta, y esta es una parte del cuerpo que tenemos que cuidar igual como te cuidas el pelo, la piel y el cuerpo”, expresa.

Otras cosas que puedes hacer por tus manos y uñas

La clave de tener unas manos saludables es mantenerlas hidratadas y cuidarlas, por ejemplo se debe usar protector solar en las manos verano. Para quienes estén pensando en hacer un descanso de los esmaltados permanentes, Andrea sugiere usar en ese periodo un fortalecedor. “Esto no significa que te lo apliques en una capa y listo… Son tratamientos a largo plazo”, asegura. Entre sus favoritos este uno de marca Opi que se aplica “día por medio y eso fortalece, además tiene vitaminas y biotina, que ayudan a fortalecer la uña”.

Esmalte Opi Nail Envy Calcio 15ml

El tema del fortalecimiento de las uñas no solo parte por que te apliques productos para esto en específico. “Hay varias cosas asociadas como, por ejemplo, clientas con harta carga de estrés se le quiebran las uñas entonces es importante la alimentación, el consumo de agua, es igual que el pelo y la piel”, señala y justamente muchas se suplementan con biotina, siempre bajo la supervisión de un dermatólogo. “El más típico en el mercado es el Vantux o Vantux max”, cuenta Andrea, pero hay que tener en consideración que los efectos de estas cápsulas son al largo plazo, es decir, algo así como tres meses. “Tengo varias clientas que toman calcio… igual todo esto debe ser respaldado por médicos”, detalla.

Vantux Max - 60 cápsulas

Las gomitas de osito “Sugar Bear Hair”, también las sugiere Andrea, pero al igual que las capsulas mencionadas anteriormente, este producto también tendría efectos al tercer mes de uso.

Vitamina SugarBear para 8 meses

En pandemia, muchas clientas de Andrea han tenido dermatitis, reacciones que se les han desencadenado por el uso de alcohol gel. Debido a esto, se han tenido que dejar de esmaltar. “Hay varias cosas que afectan con la uña, no solo el esmaltado permanente, pero en genera un esmaltado bien hecho, no pasa nada y uno podría hacerse infinitos esmaltados permanentes”.

