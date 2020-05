Lo que tienes que saber este sábado en La Tercera: alza de asaltos en ocho comunas de la capital, el inicio de las nuevas cuarentenas y el fútbol europeo vuelve a entrenar

Pese a que los confinamientos para frenar el Covid-19 han generado un descenso de la delincuencia a nivel general, en ocho comunas del sector sur poniente de la capital los ilícitos han aumentado 33% en los últimos 30 días. En contexto de emergencia sanitaria, con un menor número de personas en las calles y un mayor control por parte de la policía, hay zonas donde incluso existe un incremento de hasta 74% de delitos violentos. En este escenario, el gobierno se puso en coordinación con el Ministerio Público y las policías para focalizar una serie de acciones al respecto. En el caso de la comuna de San Miguel, por ejemplo, se elevarán las vigilancias en salidas de autopistas, zonas donde se han detectado focos de asaltos. Cabe destacar que el plan de La Moneda para combatir la delincuencia, también contempla el retorno del helicóptero de Carabineros que desde esta noche volará sobre puntos críticos y con más presencia de robos violentos.

› Las cumbres del gobierno con exministros en medio de la pandemia. Titular de Educación sostuvo un encuentro con Mariana Aylwin, José Pablo Arellano, Sergio Bitar, Harald Beyer y Adriana Delpiano, mientras que su par de OO.PP. se reunió con el consejo de exsecretarios de Estado de esa cartera. Canciller Ribera, en tanto, citó a un encuentro a sus antecesores para el lunes.

› Comienzan a regir nuevas cuarentenas en el país: revisa el mapa de la Región Metropolitana con las comunas que entraron en confinamiento. En 12 nuevas comunas comenzó a regir esta restricción en la RM, 2 en las que se amplía las zonas de cuarentena, y sólo una en donde se levantará la medida.

› Preocupa alza de pacientes UCI: el 82% está conectado a un ventilador mecánico. Este viernes se llegó a 508 personas en cuidados intensivos, la cifra más alta desde que comenzó la crisis. Expertos prevén nuevos aumentos en las próximas semanas.

› Covid-19: los comités científicos que asesoran a los líderes mundiales. Los gobiernos en EE.UU., Francia, Alemania, España, Italia y Reino Unido se han dotado de equipos multidisciplinarios para enfrentar la pandemia y aconsejar sobre el desconfinamiento.

› El fútbol europeo ya toca balón. Los clubes vuelven a entrenar, las ligas fijan fechas para el retorno y las autoridades sanitarias delinean medidas estrictas.

“Todavía difícil de anticipar consecuencias, la pandemia es tan poco selectiva que no le estaría dando razón a ningún sistema político o económico específico. Por tanto, ¿quién va a ceder en un escenario así? Conclusión: mejor sigamos hablando de emergencia, no de posibles vueltas a ninguna supuesta ‘normalidad’”

“Los vecinos no se me están muriendo de coronavirus, se me están muriendo de hambre”