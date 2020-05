Lo que tienes que saber este sábado en La Tercera: peak de contagios diarios, llegada del coronavirus a Chile data de febrero y fuerte alza del empleo informal

Lejos de la tendencia “meseta” que desde el gobierno destacaban hace unos días para describir el brote de coronavirus en Chile, ayer el Ministerio de Salud informó el número más alto de contagios diarios desde que estalló la crisis sanitaria en el país. Se registraron 985 nuevos positivos de Covid-19, lo que suma 17.008 infectados a nivel nacional. Así, mientras las cifras generan bastantes preocupaciones, nuevos datos revelados en los informes epidemiológicos del Minsal indican que el coronavirus aterrizó en territorio chileno antes del 3 de marzo, cuando se confirmó el primer positivo en Talca. Existen registros de que al menos 13 personas desarrollaron síntomas con antelación, lo que ubica los primeros contagios a mediados de febrero. De acuerdo a los reportes, la pandemia se había instalado en el país un mes antes de su debut oficial. No obstante, escenas como las vistas hoy en España, dan luz en la lucha contra el virus. Esta mañana y después de 50 días de confinamiento, los españoles volvieron a gozar por unas horas la libertad de dar un paseo y hacer deporte en las calles.

A UN CLIC DE DISTANCIA

› La tensión opositora en el Senado por el debate sobre las AFP. Distintas iniciativas de parlamentarios han reflotado las diferencias en el sector y han vuelto a poner en discusión el límite de las atribuciones de los legisladores.

› Detienen a manifestante en Plaza Italia que estaba diagnosticado con Covid-19. En medio de protestas aisladas por Día del Trabajador, hubo 57 personas arrestadas en Providencia. Playas de Viña del Mar tuvieron un importante flujo de visitantes.

› Mercado laboral: suben con fuerza los informales y crece número de “desalentados”. Los efectos de la crisis social y el Covid-19 en el mundo del trabajo siguen profundizándose.

› Corea del Norte divulga fotografías de reaparición de Kim Jong Un. Líder norcoreano aparece en las imágenes inaugurando una fábrica de fertilizantes, en la ciudad de Sunchon.

› Gary Medel: “Regresaré a Chile solo al final de mi carrera”. El volante de Bologna abordó su futuro y frenó por ahora las ilusiones de los hinchas de Universidad Católica.

Opinión

“Sorprende que las semblanzas de Sergio Onofre Jarpa no se detengan en esa historia en que el personaje no era aún quien finalmente devino, aunque sus orígenes e inicios ya lo anticiparan. Puede ser que se trate de una época demasiado lejana, ignorada, mal comprendida”. Alfredo Jocelyn-Holt, historiador.

Frase del día

“La oposición abusa de la palabra unidad y hace rato no comprendemos lo que significa” Fuad Chahin, presidente de la Democracia Cristiana, en entrevista con La Tercera.

Editorial

Debate por postergación del plebiscito

“Con todo, una regla fundamental es que las decisiones en temas de tanta trascendencia deben ser fruto de amplios acuerdos, y no de acciones unilaterales. Esa es la mejor garantía de que incluso en temas tan complejos como éste, las resoluciones que adopte el Ejecutivo y el Congreso serán bien recibidas por la ciudadanía, alejando suspicacias”.

Recomendamos

Paula: Aprender a dejar ir (o cómo cambiaron nuestras costumbres con esta crisis)

Anoche me dediqué a dejar de seguir cuentas en Instagram. Seguía a casi a dos mil marcas, tiendas y medios, pero en estos días me di cuenta de que me generaba ansiedad ver contenidos que no me interesan.

Práctico: Que se acerque el invierno no es sinónimo de vestirse feo ni combinar mal, y ponerse ropa con estilo tampoco significa pasar frío. Por eso, si a tu mamá le gusta andar a la moda, hicimos una selección de inspiraciones para regalarle en su día.

Culto: El viejo comunista: escucha la colaboración de Silvio Rodríguez y Manuel García

Trabajada entre La Habana y Santiago de Chile, la canción del chileno publicada originalmente en 2005 cuenta ahora con la voz del emblemático trovador cubano.

Qué Pasa: Estados Unidos aprueba antiviral remdesivir para tratamiento de coronavirus

El medicamento del laboratorio Gilead Sciences acotaría varios días la recuperación de los enfermos de Covid-19, según un estudio llevado a cabo por los Institutos de Salud estadounidenses.

Ojo con...

10:30 / Movimientos sociales de Santiago Centro realizan una «gran caravana y cicletada» por el exponencial aumento de los asaltos en el sector.

20:30 / Amparo Noguera, Luis Gnecco y Gabriel Urzúa dan la obra “Una nueva vida” a través de la plataforma Zoom.