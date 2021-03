Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: 72% de la Región Metropolitana estará confinada este fin de semana

72% de la RM estará confinada este fin de semana en medio de fuerte alza de casos activos

Uno de los retrocesos más importantes del Plan Paso a Paso decretó ayer el Minsal ante lo que calificó como un “preocupante” aumento de los contagios: cuatro de cada cinco chilenos quedarán bajo cuarentena total o durante los fines de semanas.

En la Región Metropolitana serán doce las comunas que a partir de mañana retrocederán a la Fase de Transición, lo que sumado a anteriores repliegues da un total de 5,8 millones de habitantes –un 71,57% de su población– que tendrán confinamientos de sábados y domingos.

A las regresiones de Santiago, Ñuñoa, Estación Central, Puente Alto y la Florida, se sumarán Maipú, Peñalolén, Recoleta, San Bernardo, La Pintana, Independencia y Macul, entre otras.

A cuarentena total, en tanto, pasarán siete comunas del Biobío y tres de La Araucanía, incluidas sus respectivas capitales, además de Palmilla en O’Higgins y La Unión en Los Ríos.

¿Por qué la preocupación de las autoridades? Ayer se informó que los casos de contagios activos confirmados a nivel nacional llegaron a 25.051, mientras que los activos totales –es decir, sumando confirmados y probables– anotaron un peak de 32.739, el mayor nivel en ocho meses.

En la RM, en tanto, los nuevos contagios superaron los mil diarios, mientras que los casos activos confirmados llegaron a 6.089 y los activos totales a 8.370, lo que representa una tasa de incidencia de 103,1 personas por cada 100 mil habitantes, la más elevada desde julio.

A foco...

> Los recelos de clínicas privadas ante el aumento de camas UCI exigido por el Minsal

Aunque aseguran que cumplirán con los incrementos de camas para la atención de pacientes críticos ante el aumento de contagios Covid y de ocupación hospitalaria, advierten que están al límite de sus capacidades.

Para entender: el Minsal instruyó a todos los prestadores volver a disponer, antes que termine marzo, el número de camas UCI que habilitaron para el peak de la pandemia. Las clínicas han hecho notar el riesgo de descuidar el tratamiento de otras patologías y que, pese a poder contar con la infraestructura, tienen escasez de personal. Además, se quejan de retrasos en los pagos desde el seguro público.

Un caso emblemático es el de la Clínica Las Condes, que mantiene una contienda con Fonasa por el no pago de atenciones Covid-19 durante 2020.

En perspectiva: la ocupación hospitalaria a nivel nacional, según el reporte Covid, pasó desde un 91,4% a 92.4% durante la última semana. La meta de las autoridades es llegar a 3.216 camas críticas a fines de mes. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Reforma previsional y sus nudos. Pese a valorar la mayor cobertura del Pilar Solidario, la oposición dijo que insistirán en que la cotización adicional de 6 puntos vaya íntegra a un fondo colectivo y criticó la profundidad de los cambios a las AFP. Sigue leyendo

> Sichel y Chile Vamos se distancian. El ex presidente de BancoEstado se marginará de una actividad a la que se convocó a todos los precandidatos presidenciales de Chile Vamos, episodio que da cuenta de la compleja relación del independiente con el bloque. Sigue leyendo

> La toma del cerro Renca. En febrero llegaron las primeras familias y ahora son más de mil las que ocupan terrenos del cerro Renca que son considerados peligrosos para el asentamiento. El municipio dice que no tiene potestad para el desalojo. Sigue leyendo

> Utilidades de isapres se disparan. Favorecidas con la caída de un 9,4% en las prestaciones de salud a raíz de la pandemia, las aseguradoras lograron utilidades en 2020 por $82.584 millones, cifra que representa un alza de 772% respecto de 2019. Sigue leyendo

