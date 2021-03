8 consejos para un retorno seguro a clases

“Pobres niños, lo han pasado pésimo en esta pandemia”, opinó hace unas semanas en Práctico la infectóloga Erna Cona, de Clínica INDISA, respecto a los resguardos para ir a la playa en tiempos de coronavirus. “No pueden ir a ninguna parte y les tienen todo cerrado”.

Tiene justa razón. Si la pandemia ha sido compleja para los adultos, imagínense lo que podría ser para un niño enfrentar sus pocos años de vida en este contexto. No es fácil. Perder la libertad de jugar de forma aleatoria con otros en la plaza, en la playa o el barrio es triste. A eso súmenle la experiencia de aula digital, una adaptación completamente forzosa, a la que solo algunos lograron habituarse. Para otros, es mejor no acordarse tanto.

La reintegración de los niños al colegio, en cierta medida, ha sido un alivio para padres trabajadores, quienes pueden nuevamente enfocarse en sus funciones, y también para los estudiantes, que vuelven a reencontrarse con sus amigos y profesores. Pero como todo proceso, se necesita una ventana de adaptación tanto como para los grandes como para los más pequeños.

A cuatro días de haber comenzado el año escolar 2021, a nivel nacional son 43 los colegios que han presentado algún caso sintomático de covid-19 y, por ende, han tenido que ejecutar las cuarentenas en los ciclos respectivos.

“A nivel país ya tenemos alrededor de 3.800 establecimientos de educación parvularia y escolar que han retomado algún grado de actividades presenciales”, informó el subsecretario de Educación, Jorge Poblete. “De esos, ya son más de 1.200 los que en la Región Metropolitana tienen algún grado de presencialidad”. Frente a estos 43 colegios que han presentado casos positivos de coronavirus, indicó “que los protocolos que se han elaborado y aplicado están funcionando”, ya que gracias a ello han podido actuar tempranamente en la detección y aislamiento de los casos y evitar mayores contagios.

Justamente, uno de los ejes del Plan Paso a Paso Marzo consiste en una vigilancia epidemiológica en los establecimientos educacionales. También figura la creación de cuadrillas sanitarias en las escuelas, donde se capacitará a algunos miembros de la comunidad escolar como profesores, alumnos y apoderados, quienes harán intervenciones diarias en relación con el autocuidado y “tendrán comunicación directa con la Seremi de su región”.

Ser papá de hijos escolarizados en estos tiempos ha provocado un desafío impensado para algunos. Teniendo en cuenta que este regreso será aún más acontecido, conversamos con algunos especialistas respecto a cómo surfear este regreso a clases de la mejor manera posible.

1. ¿Qué información necesita mi hijo?

“Lo más importante es que se les explique a los niños, sobre todo a los más chicos, la situación de pandemia en la que estamos, de qué se trata, qué es el covid-19, contarles que las personas se contagian por las secreciones respiratorias y que por eso el uso de la mascarilla es tan importante”, plantea Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Dirección de Postgrados de la Facultad de Medicina Usach.

También es prioritario “enseñarles un lavado de manos eficiente, la utilización de alcohol gel varias veces al día y el correcto uso de la mascarilla”, dice el especialista. Con respecto a esta última, dice que “debe cubrir nariz y boca, que no hay que estarla tocando tanto y tratar de mantenerla en su lugar”.

“Si a los niños se les explica bien, ellos entienden muy rápido y son mucho más cuidadosos que los adultos”, afirma Silva, por lo que es vital “darle protagonismo al niño en el proceso de ir al colegio y en todas las medidas de autocuidado”.

Dar importancia a que los niños aprendan los protocolos —además de que como adultos nos comprometamos tanto como ellos— es extremadamente relevante. La psicóloga infantil Valeska Woldarsky dice que “es muy importante que los padres estén alineados con el establecimiento educacional, para así reforzar lo que se indicará allá”. Este trabajo tendrá repercusiones positivas porque “reducirá la ansiedad en los niños ya que se está transmitiendo el mismo mensaje en ambos lugares”.

2. Sistema híbrido

Este nuevo contexto tiene la facultad de ser híbrido, es decir, que pueden haber clases presenciales pero también puedes online. Algunos colegios se están distribuyendo según el aforo de sus espacios y la cantidad de alumnos que tiene cada curso para ejecutar un ingreso seguro. Si además de la reglamentación del colegio quieres darle un vistazo universal al plan de retorno a clases, el sitio sigamosaprendiendo.mineduc.cl tiene la información básica y general para los apoderados.

“Un 80% de los colegios dividirá sus cursos en medias jornadas, días o semanas alternas entre presenciales y remotas”, dicen en el sitio. Por lo tanto, explicarle a tu hija o hijo en qué consiste esta hibridez es importante, porque su situación podría ir variando según los casos de covid y los contactos estrechos.

La educación remota es el otro pilar dentro del nuevo plan de educación, por lo que si creías que el retorno a clases era el fin de las aulas digitales, estabas en un gran error. Este periodo de transición, que durará al menos durante todo el primer semestre, implica deambular por estos mundos.

3. Limpieza y desinfección: mitos y realidades

Pasa y no pasa. Cuando has recibido visitas en tu casa, te das cuenta de que hay dos personas: las que te abrazan apenas te ven (con mascarilla puesta) o a los que saludas de lejos, pasan, se retiran la mascarilla, se lavan las manos en tu baño y luego tienes un saludo distante de codos o puños. Probablemente has estado entre ambas situaciones. En este caso en particular, ante la llegada del niño tras su jornada escolar, le hicimos preguntas específicas al infectólogo Ignacio Silva sobre las dudas que podría tener cualquier padre ante este escenario.

¿Es necesario que los niños vayan directo a la ducha cuando llegan, y lavar o desinfectar el uniforme?

“Cada vez hay más evidencia de que la probabilidad de contagiarse a través de la ropa o el uniforme es baja”, explica. “El mayor porcentaje de contagio es por medio de las secreciones respiratorias, ya sea por gotitas o aerosol”.

“El hecho de usar una ropa para salir y otra para estar en la casa es algo que se puede hacer”, dice, pero personalmente considera que “ducharse o desinfectar la ropa cada día no aporta mucho a la prevención de la enfermedad”.

¿Qué es lo primero que se debe hacer al llegar a la casa?

“Cuando lleguen a la casa, lo primero que hay que hacer es lavarse las manos”, afirma el infectólogo y “tener alguna ropa de cambio”. Reitera que “no es necesario llegar a ducharse o desinfectar el uniforme”, por lo que bastaría “dejar el uniforme en donde no tenga contacto con toda la gente”, como por ejemplo una silla o un colgador detrás de la puerta de un dormitorio.

Útiles escolares: ¿es mejor que estén en clases o en casa?

Probablemente, cada establecimiento educacional está decidiendo las líneas de acción de acuerdo a la malla de los estudiantes, el sistema híbrido y los resguardos sanitarios. Frente a esto último, Silva suma que tal como la ropa o las superficies “no es fundamental evitar tocarlo”, pero algo que sí habría que tomar en cuenta es que no es bueno “andarlos trayendo para todos lados”.

¿Es necesario echarle desinfectante en aerosol todos los días a la mochila y/o otros elementos que se llevan al colegio cuando regresan a casa?

“Tampoco es necesario hacerlo todos los días”, afirma y advierte nuevamente que lo más importante es que “se mantenga y se haga una correcta higiene de manos”. También menciona que es fundamental “enviarle alcohol gel al niño junto con sus útiles en la mochila”. En el caso de que seas una persona que aplica aerosol a todo objeto que ingrese a tu hogar, y que ya lo tienes internalizado con tu rutina —además del lavado de manos—, no es problema. Aquí depende de los resguardos que quiera tomar la persona de ir más allá de lo básico.

4. La colación

Este seguro era el momento favorito de muchos niños. Es cosa que recuerdes tus propios momentos de colación, donde muchas veces se daban trueques culinarios interesantes. Pero esto, al menos por este año, será cosa del pasado. La moda que se debe imponer en estos tiempos es la colación eficiente, donde el niño consuma su porción en su puesto, separado al igual que en clases.

Una recomendación que siguen los padres y madres de Práctico es enviar las colaciones en bolsas selladas o recipientes. La idea es que los niños puedan manipular solos la comida y así tener un momento de colación sin la intervención de terceros. No hay que olvidar que el distanciamiento sigue siendo una medida clave en el combate de esta pandemia.

5. Cuentos o simulaciones para los más pequeños

“Desde casa, lo más importante es educar entregando información clara de la realidad actual”, opina la psicóloga infantil Valeska Woldarsky. “Esto permitirá que los niños puedan tomar mejor las medidas de autocuidado, disminuyendo así los riesgos de contagio”. Dentro de esta misma línea, sugiere que aquellos padres o cuidadores que necesiten acompañarse de recursos como los cuentos, lo hagan.

Justamente recomienda uno que se titula Clementina vuelve al colegio, de María José Camiruaga, el que está disponible de forma gratuita en su perfil de Instagram @psicologa.mariajosecamiruaga. Es, según la autora, una herramienta “con preguntas que pueden ayudarlos a generar este espacio”. Otra sugerencia que hace la especialista es hacer un juego de rol con simulación, donde la temática sea el regreso a clases.

“Es esperable percibir cambios anímicos en los niños durante este periodo, ya que están adaptándose, y por otro lado aún hay incertidumbre respecto a lo que ocurrirá”, afirma Woldarsky y agrega ante este escenario que “es fundamental transmitirles a tiempo si hubiese algún cambio importante, ya que esto los ayudara a procesar de mejor manera las modificaciones”.

“Lo que más ayuda es poder mantener una rutina clara y predecible, lo que les permite a los niños anticiparse a lo que viene durante el día y compensar la incertidumbre propia de la situación que vivimos actualmente”, menciona.

6. Para el manejo de incertidumbre

La psicóloga infanto-juvenil Caterina Zoffoli comenta que “manejar la incertidumbre es una de las principales dificultades que ha surgido en esta emergencia sanitaria”. Es por este motivo que “es importante constatar que es algo compartido y vivido socialmente, por lo que no se está solo/a en esa experiencia”.

La profesional del Centro Médico Cetep plantea que “acompañarse con otros, compartir las experiencias que ha despertado el contexto actual, rememorar otros momentos en los que uno se ha sentido de manera similar y determinar qué sirvió como solución, al igual que con los niños y niñas”, sirve para lidiar con las angustias. Algo que podría ser positivo es “poder encontrar alguna que otra certeza y costumbre de inicio de año en la cual refugiarse”.

7. El decálogo de Unicef

Durante tres meses, Unicef, junto a Educación 2020, América Solidaria y diversas organizaciones, estudiantes y actores de la educación, desarrollaron un decálogo de recomendaciones a las autoridades y sostenedores, que permitirían tener un mejor año escolar. Como padre o madre, es importante que le des un vistazo, sobre todo para que cuadre con la información que están entregando en el colegio de su pupilo.

8. Algunas preguntas que pueden ayudarte a generar diálogo

¿Cómo te fue? “Bien”. Silencio. El mundo se detuvo por una fracción de segundo. El tutor, en sus adentros, piensa: pucha el cabro pesado. El niño piensa en cualquier otra cosa. Para evitar este escenario, Valeska sugiere evitar el “cómo te fue” y reemplazarlo por estas otras preguntas, con las que podrías generar más diálogo con la contraparte.

—¿Qué es lo más divertido que te ha pasado hoy en el colegio?

—¿Que fue lo más aburrido que ocurrió hoy?

—¿Hubo algo o alguien que te hiciera enojar hoy?

9. Protocolos del colegio y de Mineduc

Es necesario que como padre sigas al pie de la letra las instrucciones que da el establecimiento educacional de su hijo que a su vez debe cuadrar con el plan de Mineduc. La información tiene que cuadrar para que al niño no se le produzcan confusiones.

Por ejemplo, dentro del protocolo de regreso a clases, se habla de que en las sales de clases debe de haber un metro de distanciamiento entre estudiantes. Lo mismo se reitera en espacios comunes como baños y lugares de espera.

Los horarios diferenciados de entrada y salida, el sistema híbrido de clases y los recreos diferidos por ciclos o niveles son otros de los ejes dentro del protocolo propuesto por Mineduc, el que puedes seguir leyendo en sigamosaprendiendo.mineduc.cl.

