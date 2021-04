Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: amplia ventaja de Jiles e irrupción de Provoste enredan escenario presidencial de la oposición

Amplia ventaja de Jiles e irrupción de Provoste enredan el escenario presidencial de la oposición

La encuesta del Centro de Estudios Públicos difundida ayer corroboró números que hace meses inquietan a la oposición: la diputada Pamela Jiles aparece encumbrada, muy por sobre la decena de otros candidatos de centroizquierda, en la carrera por llegar a La Moneda.

En el sondeo Jiles logra un impresionante nivel de conocimiento (91%) y se alza como el personaje político mejor evaluado (54%) y con menor tasa de rechazo (28%). Y si solo se considera a los presidenciables opositores, la diputada humanista es seguida muy de lejos, en valoración positiva, por Ximena Rincón (25%), Heraldo Muñoz (24%), Daniel Jadue (24%), Paula Narváez (20%) y Gabriel Boric (15%).

Una sorpresa positiva que trajo el estudio para la centroizquierda, sin embargo, fue la irrupción de Yasna Provoste, quien desde la presidencia del Senado –donde tuvo un protagónico rol para articular a la oposición en la tramitación del tercer retiro de fondos previsionales– se instaló, excluyendo a Jiles y a Michelle Bachelet, como la figura mejor evaluada del sector con un 26%.

“Si Pamela Jiles es candidata a La Moneda, les gana a todos”, comentó el timonel de un partido de oposición en un artículo de los periodistas Isabel Caro y Felipe Cáceres. En este contexto, para algunos el buen desempeño de la senadora DC podría transformarse una suerte de salvavidas ante la debilidad de otras candidaturas del bloque.

En este sentido, el sociólogo y cientista político ex PS, Alfredo Joignant, planteó “hacer un cambio radical en la oferta de candidatos y levantar la figura de Provoste, porque es la única que ha esgrimido capacidad política para unificar y ordenar a la oposición”. Lee más de esta historia.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, se volverá a encontrar con el Presidente Piñera en La Moneda, un mes después del encuentro que sostuvieron el 29 de marzo.

Piñera busca retomar tratativas para acuerdo y convoca a presidentes del Senado y la Cámara

A las 10 horas de hoy están convocados a La Moneda la presidenta del Senado, la DC Yasna Provoste, y su par de la Cámara de Diputados, el RN Diego Paulsen. Ambos fueron invitados a una reunión con el Mandatario Sebastián Piñera, quien apuesta a retomar las conversaciones para concretar un “gran acuerdo político” entre la oposición y el oficialismo en medio de las presiones por mejores ayudas económicas en tiempos de pandemia.

Desde la oposición señalan que el futuro de las negociaciones –que se congelaron luego de que Piñera recurriera al TC contra el tercer retiro de fondos previsionales– dependerá de la apertura real del Ejecutivo para avanzar en una reforma tributaria que permita allegar recursos para una renta básica universal de emergencia.

“Espero que sea posible iniciar un diálogo útil, transparente y de cara a la ciudadanía”, informó Provoste anoche en Twitter.

Aunque en La Moneda dicen que hay disposición a una reforma tributaria, también les interesa avanzar en la reforma de pensiones y poner un freno definitivo a nuevos rescates de ahorros previsionales. Lee más de esta historia.

> Un carnet verde para vacunados. El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que están trabajando en un documento que permita a quienes se han inoculado con las dos dosis contra el Covid tener más libertad de movilidad durante la pandemia. Sigue leyendo

> Las razones del TC. El Tribunal Constitucional publicó ayer el fallo con que derribó el recurso del gobierno contra el tercer retiro. Entre otros argumentos, se señaló que La Moneda no supo plantear un conflicto constitucional. Sigue leyendo

> Precio de cobre superó los US$ 4,5. La cotización del metal rojo retomó su tendencia alcista y ayer trepó a los US$ 4,53 la libra, acercándose a su máximo histórico de US$ 4,6 en febrero de 2011. Su valor promedio en lo que va del año se ubicó en US$ 3,94. Sigue leyendo

La incierta sucesión de Merkel. El 26 de septiembre comenzará a cerrarse una era en Alemania. El país tendrá sus elecciones generales y la canciller Angela Merkel, una de las figuras más importantes de Europa en la historia reciente, comenzará a preparar su despedida tras 16 años como gobernante.

