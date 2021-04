Los mejores regalos para mamás millennials (según mamás millennials)

Además de estar enfrentadas al gender gap (la diferencia de salario debido a su género), las mamás millennials también se enfrentan, según el sitio The Strait Times, a ser una generación que a menudo tiene que decidir entre su carrera laboral y la maternidad. Además, en el mismo artículo se menciona el trabajo no remunerado y que sigue recayendo en las figuras femeninas en los hogares: las labores domésticas.

En nuestro país, el Estudio Longitudinal, liderado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile en 2020, reveló que para un 52% de las mujeres la cantidad de trabajo doméstico que recayó sobre ellas aumentó. Son ellas también quienes principalmente están con sus hijos e hijas: el 67% de las mamás dice que acompañan todos los días de la semana a sus menores en sus procesos educativos, ya sea clases, reforzamientos o tareas.

La profesora de yoga Maite Meneghello (31) es soltera y vive con sus dos hijas en un departamento de dos habitaciones en Providencia. Cuando comenzó la pandemia, tuvo que mover todos los muebles de su living para hacer una especie de estudio de televisión, espacio en el que transmite sus clases por Zoom. Así lo sigue haciendo hasta ahora, pero para su hija menor, de tres años, fue difícil entender que cuando se encendía el aro de luz no se podía cruzar la habitación. También fue difícil para ella no poder contar con ayuda externa para que, mientras trabajaba, alguien cuidara a las niñas.

“He tratado de mantener la calma pensando en que es algo en lo que estamos todos colectivamente afectados”, dice. “Desde ese lugar uno se siente menos sola. También agradezco que al final del día somos las tres y que por fortuna tengo trabajo y ellas salud”.

Julieta, la mayor, de 8 años, se comprometió a hacer el desayuno el Día de la Madre. “Ella aprendió a hacer cupcakes en el microondas en YouTube”, cuenta. “Así que esa será la ‘sorpresa’”.

Para celebrarse, a Maite le encantaría recibir, además de los mugcakes, un masajeador de pies, porque cuenta que con las clases que da durante el día, sus pies agradecerán ese cariñito.

Hidromasajeador de pies

Este masajeador tiene un rodillo que se desliza por los pies, ayudando a la circulación sanguínea, la relajación de los músculos a través del calentamiento infrarrojo y la inflamación de las articulaciones.

Aceite esencial de rosa búlgara Bulgarian Rose

Lo otro que a ella le encantaría recibir para seguir trabajando es un aro de luz que ilumine su living mientras ella transmite sus clases y charlas.

Aro de luz

La actriz y comediante Valentina Saini (35) hace tiktoks con su hija Mati, de 12. La pequeña, que ya tiene casi 40 mil seguidores en iIstagram, ha demostrado que, al igual que su mamá, tiene pasta de actriz. Se graban bailando, imitando a su abuela o haciendo challenges de las redes sociales. “Como fui mamá joven somo muy unidas: vemos películas, pelamos, hacemos cosas divertidas”, cuenta Saini.

Las dos disfrutan mucho hacer tutoriales de maquillaje que encuentran en internet. Las marcas favoritas de ambas son Mac, Income y Urban DKY. “Me encantaría una maletita que venga con sombras, blush y hasta perfumes”, dice.

Set Pro Makeup Bag Holiday de Mac

El Set Pro Makeup Bag Holiday de Mac trae desde labiales hasta máscaras de pestaña, pasando por rubor y desmaquillante.

“Yo despierto escuchando música. Parto con 20 minutos de afirmaciones positivas, antes de tomarme un rize”, bromea. Ella dice usar audífonos todo el día: para hacer cosas en la casa, cuando tiene que salir y para hacer deporte.

Audífonos Apple AirPods Pro

Si hay presupuesto, la nueva generación de AirPods para iPhone son uno de los mejores audífonos que se pueden regalar. Según Valentina, se escuchan como ningún otro. "Yo los tuve y desafortunadamente los perdí, pero doy fe de que son 10/10, el micrófono funciona perfecto en las llamadas y son cómodos de usar".

Por su parte, la radio controladora de la FMDos, Maite Grandón (25), dice que si tiene que resumir su vida en el último tiempo bajo un solo concepto, éste sería el caos. Es mamá de Martín, de 6 años, y de Cristóbal, de apenas 10 meses. Viven en San Bernardo y “ha sido un desastre todo, porque he tenido que estar todo el tiempo con Martín haciendo las tareas, vigilando que esté atento, pero cuesta mucho, sumándole que Cristóbal sólo tiene 10 meses y entremedio llora, gatea y bota las sillas”, cuenta.

Aunque recibe la ayuda de su pareja, para ella no es suficiente. “En estos momentos me ayudaría mucho una aspiradora robot”, responde. La iRobot Roomba 614, uno de los modelos más populares y mejor evaluados, está también dentro de las más económicas de su línea. Cuenta con sensores Dirt Detect, que encuentran las áreas más sucias de la casa y que alertan al aparato para que haga mejor su trabajo. Funciona en pisos de cerámica y madera.

iRobot Roomba 614

Maite, además, dice que le encantaría recibir su perfume favorito: el 212 Vip Rosé de Carolina Herrera, como también un set de Herbal Essences para cuidar su pelo.

Perfume Carolina Herrera 212 VIP Rosé

Pack champú + acondicionador con aceite de argán

Este pack de la nueva línea viene con champú y acondicionador con aceite de argán marroquí: “excelente servicio”, dice Maite, quien aprovecha de agregar que en este tiempo de encierro la música ha sido fundamental en su vida y le encantaría un parlante donde escucharla.

Parlante portátil

El parlante sería perfecto para ella porque, además de sus colores sobrios, por tamaño cabe en cualquier espacio, es funcional y no arruinará la decoración del living o de la pieza. "En pedir no hay engaño", dice.

