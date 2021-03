Los detalles del primer encuentro del delegado de la macrozona sur con líderes de comunidades mapuches

Pablo Urquízar ha tenido una semana intensa. El recientemente nombrado delegado presidencial de la macrozona sur ha sostenido una serie de reuniones en su primer viaje al territorio que le encomendaron coordinar. El abogado y exjefe de gabinete del Ministerio de Defensa, fue designado tras la renuncia de Cristián Barra a esa función a raíz de la polémica que generó una entrevista a El Mercurio donde criticó el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en La Araucanía.

El miércoles Urquízar aterrizó en La Araucanía, donde tuvo el primer encuentro con la PDI, Carabineros, FF.AA. y el intendente Víctor Manoli. Pero muchos se preguntaban si se reuniría con comunidades mapuches. Así, el viernes sostuvo por primera vez, y de forma reservada, dos reuniones en la Región del Biobío con los líderes de comunidades mapuches de Tirúa y Quidico.

En la cita estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Arauco, Óscar Muñoz, y el coordinador regional de seguridad del Biobío, Roberto Coloma.

Sin embargo, a diferencia de lo que se esperaba, Urquízar tomó la decisión de no ir in situ a las comunidades mismas ni sacar fotos del encuentro. Esto, para primero generar confianzas. Fue así que el encuentro con los líderes se realizó en una sede social, ubicada al lado de la comisaría de Los Álamos, en Arauco.

En la instancia, que duró cerca de dos horas, los representantes mapuches le transmitieron sus principales problemas: que han sido amenazados constantemente y que el Estado no ha estado presente para ayudarlos. Dicen que la falta de seguridad los ha llevado básicamente a que no puedan trabajar y a no tener oportunidades para salir adelante. Los líderes mapuches prefirieron que no se dieran a conocer sus nombres por miedo a represalias.

Luego, ese mismo día, se trasladó a la Comisaría de Los Álamos de Fuerzas Especiales para conocer la realidad de los Carabineros en la zona de conflicto. Su objetivo era que se sintieran apoyados y comprendidos. Además, hoy estará en Los Ríos y mañana se reuniría nuevamente con otra comunidad mapuche en la provincia de Malleco.

“Estuve en Arauco con gente y comunidades mapuche de Tirúa y Quidico, víctimas de la violencia en donde lo que piden es algo básico: seguridad, la presencia del Estado y oportunidades para trabajar y emprender. También me he reunido con agricultores y gremios de La Araucanía, y las demandas son en lo esencial las mismas”, dijo Urquízar a La Tercera.

Según el abogado “los delincuentes y violentistas no distinguen sexo, raza o condición. Las víctimas son mapuches y no mapuches, gente humilde, esforzada, trabajadora, que lo único que quiere que exista es paz social”. Por esto, destacó que “hay que escuchar y reunirse con todos y pensar en todas las víctimas, nadie sobra: comunidades mapuche, agricultores, emprendedores, iglesias. Cada uno tiene una experiencia que requiere ser atendida y solucionada”.

Se espera que el miércoles Urquízar esté de vuelta en la capital, donde deberá informar al Presidente Sebastián Piñera sobre su primera gira a la zona de conflicto.