Los imperdibles de este lunes en La Tercera: Remezón en La Moneda, la trastienda de Cathy Barriga y una carta desde el futuro

Fue una información exclusiva de La Tercera, que revela un ajuste de cartas en el núcleo más cercano a Sebastián Piñera: el periodista Alfonso Peró, quien llegó en enero pasado a un recién estrenado puesto de director de comunicaciones de la Presidencia, fue removido del puesto por el mandatario, pasando a formar parte del equipo del “segundo piso” que comanda Cristián Larroulet. En momentos en que el rol presidencial vuelve a estar en primer plano, así como sus aciertos y desaciertos, todo indica que Piñera confiará en alguien que conoce muy bien para ese puesto: Carla Munizaga, quien ya fue su jefa de comunicaciones en su primer período presidencial.

¿De dónde viene la cepa del temido coronavirus que se está diseminando en Chile? La pregunta, al menos en su formulación, se queda corta, porque no sólo hay una, sino al menos dos variantes dando vuelta. Según revela Qué Pasa, un informe del ISP a partir del estudio de las muestras de los cuatro primeros infectados en el país determinó que están presentes una cepa del Sudeste Asiático -casi con seguridad la que se desarrolló en Wuhan- y otra de Europa.

Una “llanera solitaria”, con un muy estrecho círculo de confianza y que no tiene mayores relaciones con parlamentarios ni alcaldes de su sector. Así es el retrato que hace La Tercera PM de Cathy Barriga, la edil al mando de Maipú que ha cobrado especial protagonismo por su enfrentamiento directo con el gobierno en medio de la crisis por el coronavirus. Acá, un perfil que ayuda a conocer más qué la mueve, con quiénes se vincula y qué piensa de este momento.

No se pudo hacer a fines del año pasado, en su fecha tradicional, y se había cambiado para abril. Pero nadie contaba con que la Teletón enfrentaría otro escenario imprevisto e incluso logísticamente más complejo: una pandemia que no sólo impide que los artistas y figuras se desplacen tal como es la costumbre de las “27 horas de amor”, sino que incluso pone en riesgo el formato televisivo típico y obliga a tener precauciones. Por eso, a menos de cuatro días de la fecha se barajan una serie de opciones, como que el show sea de dos bloques, que no haya una meta específica y centrar gran parte de la producción en explicar los efectos del coronavirus a los telespectadores.

Edmundo Paz Soldán lo relata descarnadamente desde Nueva York: nada va a ser igual después de esto, es su reflexión. El escritor está en la metrópoli más afectada por el coronavirus, y su texto inevitablemente genera preguntas y preocupación. A la vez, es una fotografía del complejo momento que se vive en Estados Unidos, y una advertencia de que un escenario muy difícil puede esperar a América Latina.