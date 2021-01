Los intentos de Itelecom por adjudicarse proyectos en La Florida y Lo Prado

Aparte de los 11 municipios donde Itelecom habría sobornado a funcionarios públicos a cambio de adjudicarse licitaciones de luminarias, los directivos de la empresa relataron dos casos donde lo intentaron sin éxito: La Florida y Lo Prado.

Así lo declaró a la fiscalía el director comercial y socio de Itelecom, Ricardo Rodríguez: “En 2020 Carlos Frinz o algo similar, dueño del Motel Internacional en La Florida y de la empresa Ideas y Proyectos S.A., tenía relaciones y contactos con el alcalde (Rodolfo) Carter (ex UDI) y sé que se reunieron en la oficina de Carlos Frinz que estaba unida por un túnel subterráneo entre el motel y la oficina de este señor, reunión en que, además, habrían participado el equipo de asesores del alcalde y Pedro Guerra (encargado de licitaciones de Itelecom). Todo esto me lo contó Guerra. Le llamó la atención cómo Carlos Frinz tenía poder sobre el alcalde”.

Detalló que se reunieron el dueño de Itelecom Marcelo Lefort, Guerra, Carter, el administrador Secpla y los directores: “Era para analizar el proyecto de La Florida, el que no prosperó”.

Consultado por La Tercera sobre este supuesto encuentro, Carter reconoció reuniones, pero descartó hechos irregulares. “Me interesa de sobremanera que esto sea claro. Todo lo que tiene que ver con Itelecom está envenenado. Nuestra relación con ellos es de 2018 cuando pidieron reunión vía lobby en la municipalidad. Llegó Lefort a decirnos que se ganaron la licitación en Las Condes en luminaria. Con esa presentación, uno confía, porque es una comuna que tiene un alcalde que no se va a manchar”, dijo.

En ese contexto, el alcalde fue a ver las luminarias: “Nos gustó el proyecto y le preguntamos cómo funcionaba, pero en algún minuto ellos plantearon que tenían que pedir un crédito al BID. En una segunda reunión nos pidieron $ 1.500 millones de anticipo. Les dijimos que no era posible, porque el mercado tiene muchos oferentes, que no podíamos pagar este anticipo y dimos por cerrada esta conversación”.

Según Carter, “siguieron llamando, pero les reiteramos que no. Me molestó el cambio de condiciones y que nos apretaran pidiendo plata antes. Les dijimos que las condiciones eran para todos igual y que debía haber una licitación como corresponde, y así ocurrió. El proceso se lo adjudicó Enel en un 36% menos de lo que pagó Recoleta”.

En relación a Fritz, explicó que “en 2019, cuando se cumplieron los 50 años del hombre a la Luna, queríamos hacer una instalación de una réplica del Saturno 5 en el Paradero 14, y un empresario de la comuna que tiene experiencia en la fabricación de tubos fabricó e instaló el cohete. Fue en julio, pero pasó agosto, septiembre... y la Dirección de Obras le pidió que lo retirara y se empezó a complicar. Le pedimos una reunión a esta persona y que lo retirara, porque la Contraloría nos iba a preguntar”. El edil sostuvo que en una de esas reuniones con el empresario Carlos Fritz estuvo Lefort, “a quien yo ya había conocido vía lobby en 2018. Nos presentan nuevamente y él me reitera por qué no queremos tratar con ellos, y le digo que no puedo darle privilegio a una empresa que me cobra un anticipo de $ 1.500 millones, si quiere participar que lo haga como todos”.

Según Carter, “si hay algo a lo que le tengo miedo es a las luminarias y la basura. Y ahí quedamos. Me sorprende esto porque Lefort nos dio la impresión que era un entendido técnicamente en luminarias, respetuoso y nunca mencionó nada sobre platas irregulares”.

Otro de los ofrecimientos de Itelecom fue destinado a intentar ganarse el proyecto en la Municipalidad de Lo Prado. El encargado de licitaciones de Itelecom, Pedro Guerra, dijo que ofrecieron coima al exalcalde Gonzalo Navarrete (PPD) para que convenciera al edil Maximiliano Ríos (PPD) de elegir a Itelecom, pero la operación no prosperó: “Este proceso no fue adjudicado, se ofreció pagar para conseguir la adjudicación. El ofrecimiento lo efectuó (Cristián) Ureta (gestor de Itelecom) a Gonzalo Navarrete. Sabíamos que había una falla en la simulación y Paul Pacheco (exfuncionario del Ministerio de Energía investigado por cohecho) nos advirtió. En la oferta Lo Prado, Lefort pidió a Ureta que convenciera al alcalde a través de Navarrete para que pidieran una resimulación. Ureta nos decía que el alcalde quería otra empresa”.

Añadió que “hasta donde yo sé no hubo pagos por sobornos en esta licitación”.

Consultado por La Tercera, Navarrete dijo que “no hubo ni ofrecimiento ni pago. Cristián Ureta me llamó, pero le aclaré que yo no tenía relación con la municipalidad”. En tanto, Ríos indicó que “jamás me he reunido con algún representante o intermediario de Itelecom, tampoco con la otra empresa que participó en la licitación. El proceso licitatorio cumplió con todos los estándares legales, administrativos y de probidad. La licitación se declaró desierta no siendo adjudicada a ninguna empresa”.

Rodríguez, además, explicó que fue Lefort quien le dijo que había llegado a un acuerdo con Pacheco para que los ayudara a ganar licitaciones: le pagarían $ 5 mil por luminaria que se adjudicara. Según Rodríguez, recibió de $ 180 millones dentro de una bolsa en efectivo.

El abogado querellante en el caso Remberto Valdés, quien representa a seis concejales de Chillán de diversos partidos políticos, describió a los imputados como “una asociación ilícita, en que hay una estructura criminal que está dirigida por Lefort que cuenta con colaboradores, con gente contratada del mundo político como operadores para poder coimear a funcionarios públicos en el Ministerio de Energía”. Añadió que “por eso que hemos interpuesto una querella criminal por asociación ilícita y estamos solicitando también la formalización de una cantidad importante de personas”.