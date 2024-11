Luis Thayer por proyecto que endurece Ley de Migraciones: “No podemos aceptar que se priorice a personas por condición migratoria”

El Director de Migraciones, Luis Thayer, este jueves destacó la aprobación en la Cámara del proyecto que endurece la Ley de Migraciones. El cual modifica más de 56 artículos que apuntan a ampliar las causales de expulsión, establecer sanciones para empresas que transporten a personas extranjeras irregulares, la revocación de permisos migratorios y reformas en el acceso a servicios básicos como salud y educación.

Sobre este último punto, la autoridad remarcó: “No podemos aceptar que se priorice por condición migratoria a una persona para acceder a un derecho social. Entonces, esta norma que se aprobó con apoyo unánime sobre educación y con un matiz que tenemos nosotros, va en esa dirección, que no haya ningún tipo de priorización que postergue la posibilidad de una familia chilena de que su niño ingrese a un jardín infantil y que no se priorice a nadie”.

En esa línea, Thayer precisó en conversación con Radio Pauta que además de ampliar el periodo de tiempo para optar a la nacionalidad –que aumentaría de cinco a diez años– buscan aplicar diferentes pruebas de arraigo y pertenencia para ser aptos a la tramitación, tal como en Estados Unidos y otros países.

“Es un beneficio a personas que, de alguna manera, pertenecen a nuestra sociedad. No es un recurso de acceso al pasaporte rápido para ir a otro país o para facilitar el acceso a países europeos o de América del Norte. Creemos que hoy día se está dando un poco esta ambigüedad y preferimos tener una herramienta para medir la integración”, sostuvo.

Y agregó: “Una cosa que nosotros lamentamos es que el gobierno había propuesto una prueba de conocimiento cívico, de conocimiento en materia de derecho humano, constitucionales, de la cultura local. Una prueba, como tienen otros países, por ejemplo, como España, que hacen una prueba de conocimientos básicos, de normas y de cultura para poder acceder a la nacionalización. Eso, lamentablemente, no fue aprobado y esperamos que el Senado nos de una herramienta también para medir mejor esto que queremos hacer respecto a la nacionalización”.