Macrozona Sur: Interior anuncia “ajustes” al decreto del Estado de Excepción para “ser más efectivos”

A las 17.00 horas la Cámara de Diputados votará una nueva solicitud presidencial para prorrogar del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia vigente en la Macrozona Sur. Esto, luego de que la semana pasada desde los ministerios del Interior y de Defensa acordaran sugerirle al Presidente Gabriel Boric extender la medida por otros 15 días.

Ad portas de la votación en la Cámara Baja, esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá anunció que ajustarán el decreto para hacerlo “más efectivo”, pero aclaró que no se trata de una ampliación de la herramienta constitucional a otras zonas.

“A partir de la experiencia va a haber algunos ajustes en el decreto, pero no tiene que ver con ampliar la zona del estado de emergencia, sino con hacer, a partir del aprendizaje de las últimas semanas, algunas pequeñas modificaciones que nos permitan ser más efectivos”, declaró la jefa de gabinete en diálogo con Tele13 Radio.

Desde Interior confirmaron a La Tercera que la secretaria de Estado entregará detalles sobre los ajustes durante la sesión en la Sala de la Cámara de Diputados.

Anoche, durante su participación en el programa Estado Nacional, la jefa de gabinete también se refirió a la Macrozona Sur, pero específicamente al conflicto que estremece a las regiones de La Araucanía y el Biobío y a las acciones del Estado para abordarlo.

“Veníamos con una escalada, hace años atrás, a la cual se respondió de manera errática y muy fragmentada. Con eso no quiero decir que no se hicieron cosas positivas, pero lo que no hubo fue una capacidad de tener una política pública que se haga cargo de manera integral del problema que tenemos al frente”, expresó Tohá.

Así, apuntó a la necesidad de “hablar bien claro con los actores que tienen ahí parte de la llave de este problema, que son las grandes empresas que son propietarias de los terrenos donde podemos encontrar solución a la demanda de tierra”.

En tanto, fue consultada sobre si está dispuesta a entablar conversaciones con quienes validen la violencia en la zona. “No se puede dialogar con quien no quiere dialogar”, respondió la ministra del Interior.

“En la historia de conflictos de este tipo ha habido muchas veces situaciones en que se han logrado soluciones con actores que han estado en la violencia, pero que llega un momento en que se sientan a conversar y ¿cuándo pasa eso?, cuando suceden dos cosas que hoy aún no tenemos: la primera, cuando eres un interlocutor confiable, que se piense que las decisiones que se van a tomar, se van a cumplir”.

“Y, segundo, cuando muestras que como Estado tienes una capacidad de controlar la violencia, porque si con la violencia vas ganando, nadie va a bajarla”, añadió.

Sobre eso último, puntualizó que “lo que tienes que mostrar para lograr que el diálogo sea fructífero, es que el Estado no está de rodillas, es que el Estado hace cumplir la ley, que pilla a los culpables. Que los culpables son condenados con las penas que corresponde, que no hay ese control del territorio que hoy día algunas de las bandas criminales tienen”.