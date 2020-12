Mañalich por Espacio Riesco: “Que alguien pretenda que se le pague lo mismo que si se hubiera arrendado para un evento o matrimonio, es una pretensión interesante”

“En ese caso en particular, hay dos contratos, uno primero fue evaluado y pagado casi en su totalidad ya, por un primer contrato a través de la subsecretaria de Redes Asistenciales, y después el concesionario presentó un segundo contrato por servicios complementarios que nosotros estimamos que estaban ya comprometido en el primer contrato. El contralor estimó que ese contrato era ilegal”, sostuvo esta mañana el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en relación a la polémica desatada por los dueños de Espacio Riesco, quienes acusan el no pago de las instalaciones que se utilizaron para atender pacientes Covid y así evitar el colapso de la red asistencial.

Al respecto, esta mañana el ex titular de la cartera de Salud se refirió en Radio Sonar al tema, reiterando la capacidad de “lobby” que tenían los empresarios detrás de Espacio Riesco “para deformar la verdad”.

“Lo que yo recuerdo, es que del primer contrato, el legítimo, se deben 200 millones de pesos, es lo que yo recuerdo, podrían haberse pagado ya, no estoy al día. El segundo contrato no existe cuando la contraloría dijo que era ilegal”, explicó.

El monto total a pagar, indicó el ex ministro, no lo recuerda con exactitud, pero de acuerdo al parámetro que se señaló desde la presidencia de la República, es de un máximo de 0,2 UF por metro cuadrado. Esa fue la figura que se estableció, indicó.

“Alguien, voy a decir, alguien que tiene un hotel, que se usa para residencias sanitarias, no puede pretender cobrar cuando el hotel está vacío, cuando no tiene ningún cliente, no puede pretender cobrar lo mismo”, sostuvo a modo de ejemplo.

“Que haya alguien que pretende que se le pague lo mismo que se hubiera arrendado esto para un evento de una empresa, o un matrimonio, o lo que fuere, bueno, es una pretensión interesante”, sostuvo, pero lo que tiene que hacer, señaló, no es ir a los medios de comunicación, sino que ir a la justicia. “Y la justicia ya lo decidió”, detalló, al declarar el segundo contrato ilegal.

Sobre si se arrepiente del arriendo que se hizo de Espacio Riesco, señaló que no, ya que en ese momento se desconocía el impacto que tendría la epidemia del Covid.

“Necesitábamos espacios para atender personas con secuelas Covid prolongadas, personas que dependen de oxigeno todavía, que habían estado con respirados”, sostuvo. “La decisión de tener esta reserva, que de hecho se usó parcialmente, fue muy oportuna para varias de las unidades de tratamiento intensivo de los hospitales”.