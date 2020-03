Mañalich y alcaldes reflotan disputa tras nueva polémica de Barriga

Para tratar de calmar la situación, desde el gobierno se comunicaron la tarde de ayer con el entorno cercano de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a raíz de la polémica que se había desatado.

Todo comenzó cuando en su tradicional punto de prensa el ministro Jaime Mañalich entregó ayer la actualización de la cifra de personas contagiadas y fallecidas por el Covid-19. Y respondiendo a la pregunta sobre una supuesta nueva muerte por coronavirus en Maipú, que había sido informada por Barriga, lanzó una dura crítica a los ediles.

“Muchos alcaldes no han entendido que la postergación de las elecciones municipales significa también una postergación de la campaña. Y están usando de una forma lejana a la ética esta emergencia sanitaria (...) para aparecer en distintas partes en un esfuerzo, digámoslo claramente, de campaña”, dijo Mañalich. Y agregó que “la alcaldesa de Maipú miente”, recalcando que “no hay tal caso nuevo en la comuna, y al que se refiere fue comprobado como negativo para coronavirus”.

El titular de Salud respondió así a la publicación en Instagram que Barriga realizó la noche del sábado, en la que aseguró que hubo un segundo fallecimiento por coronavirus en Maipú. Esto, protagonizando una nueva polémica, luego que la semana pasada informara en un matinal sobre el primer muerto en esa comuna, antes que lo anunciara el gobierno. Además, la alcaldesa publicó el certificado de fallecimiento en sus redes sociales. En ese documento, emitido por el hospital de Carabineros, se lee que la causa fue insuficiencia respiratoria aguda debido a Covid-19.

Sin embargo, el gobierno señaló, a través de la vocera Karla Rubilar, que Barriga “cometió un lamentable error,” ya que la persona falleció con una “sospecha de coronavirus”. Esto, porque primero se le realizó un test rápido que, si bien dio positivo, posteriormente a su deceso se confirmó -a través del examen PCR- que no estaba contagiada. De hecho, Mañalich hizo un llamado “insistente” a que “no se usen test rápidos no validados por el ISP o la OMS”, porque “producen desinformación y no ayudan en esta fase de la enfermedad”.

También el hospital de Carabineros de Ñuñoa, a través del jefe de urgencias, Gustavo Huerta, desmintió a la edil y dijo que la persona falleció por una falla multisistémica.

A pesar de los llamados de La Moneda para solucionar el conflicto, desde el entorno de Barriga criticaron a Mañalich. “O el gobierno quiere bajar administrativamente la cantidad de fallecidos de Covid-19 o armó todo esto para salvar la poca credibilidad de Mañalich”, señaló el diputado Joaquín Lavín (UDI), esposo de Barriga. Hasta la noche de este domingo, la alcaldesa declinó hablar con La Tercera, aunque durante la jornada insistió en su postura a través de Instagram y acusó a Mañalich de “ocultar información”.

La situación provocó, además, que el propio Presidente Sebastián Piñera tuviera que intervenir. Fuentes oficialistas dicen que el Mandatario envió un mensaje a un chat de WhatsApp integrado por alcaldes de Chile Vamos. Según las mismas fuentes, en ese mensaje agradeció la colaboración de los ediles, pero recalcó que para informar un fallecimiento por coronavirus hay un protocolo que se debe seguir. “Así evitamos mucha información equivocada, que produce mucho daño”, fue uno de los comentarios que envió, junto con plantear la importancia del trabajo “en equipo” y en “coordinación”.

Respuesta de los alcaldes

En los últimos días, el gobierno había logrado desactivar la disputa con los ediles luego que varios de ellos presionaran al gobierno para que se decretara cuarentena total en sus comunas y la suspensión de clases. Además, algunos ordenaron el cierre de recintos comerciales. Ahora, tras los dichos de Mañalich, reflotó el enfrentamiento.

“Entre el ministro de Salud y el contralor me parece que tienen una obsesión contra los alcaldes”, dijo la edil de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), en Canal 13, deslizando también cuestionamientos a Barriga. En el mismo medio, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, pidió que Mañalich “no generalice y mucho menos hable de falta a la ética, porque ahí me parece que tendría que responder harto”. Asimismo, el edil de Santiago, Felipe Alessandri, comentó que el ministro “en nada colabora con sus dichos”. Y llamó a los jefes comunales “ser muy cautos”, junto con señalar que “hay alcaldes y alcaldesas que han abusado de los medios de comunicación muchas veces con frivolidades”.

En tanto, el edil de Vitacura, Raúl Torrealba, sostuvo que “si algún alcalde comete un error, bastaba que el ministro marcara el punto y no generalizara (...); fueron muy desafortunadas sus declaraciones”.