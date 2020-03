Cathy Barriga nuevamente se adelanta al gobierno e informa a través de Instagram la segunda muerte por coronavirus en Maipú

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, informó esta noche, minutos antes de las 22.00 y a través de su cuenta en la red social Instagram, la segunda muerte por coronavirus en la comuna que administra.

"Mis más sentidas condolencias a la segunda familia víctima de perder a un ser querido en nuestra comuna por COVID-19", dice el mensaje de la autoridad.

Es la segunda muerte en Maipú y la segunda vez que la alcaldesa Barriga se adelanta al gobierno en informar sobre un deceso producto del Covid-19. El lunes, en Mucho Gusto, el matinal de Mega, la edil anunció durante un despacho el fallecimiento de una paciente een el Hospital del Carmen, ubicado en Maipú. Se trató de una mujer de 78 años, a cuyo funeral no pudo asistir la familia de la víctima debido a que se encontraban en cuarentena. Quien sí asistió al entierro fue la propia alcaldesa, quien también publicó en Instagram imágenes del momento.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, criticó que Barriga haya anunciado el primer deceso y aseguró que la alcaldesa pudo haber incurrido en un ilícito con esta acción, vulnerando la ley de derechos del paciente. “No tenemos posibilidad legal alguna de entregar información de personas concretas a ninguna otra persona ni autoridad, si lo hiciéremos sería un delito. Y si esa persona, incluso si es un alcalde, revela esa información, sea como sea que la haya adquirido, también comete un delito perseguible por la ley”, dijo el secretario de Estado, quien también fue cuestionado, por informar la primera muerte en el país por coronavirus a través de su cuenta en Twitter y no durante en el informe diario del gobierno.

La autoridad de Maipú no tardó en contestarle al titular del Minsal, también a través de Instagram: “Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia. Para mí un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida”.