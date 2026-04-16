SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Rabat va tras los abogados: propone control ético obligatorio e incluye suspensión del título hasta por tres años

    El plan del ministro de Justicia está incluido en las enmiendas que ingresará el Ejecutivo en la reforma al gobierno judicial. El objetivo es que todos los letrados queden bajo esta jurisdicción, que se le encomendará a los juzgados civiles, y se deje atrás el modelo vigente en el que todos quienes no estén colegiados, quedan fuera de cualquier tipo de sanción.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Para el inicio del año judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, irrumpió poniendo sobre la mesa una preocupación que previamente había compartido con el pleno del máximo tribunal.

    En plena crisis del Poder Judicial, Chevesich fue clara en hacer una autocrítica por lo ocurrido, y expuso que los magistrados han hecho un mea culpa para corregir las malas prácticas instaladas en la judicatura. En ese mismo sentido, Chevesich expuso que los casos de corrupción que han golpeado a ministros de las altas cortes del país también han tenido, en la otra cara, la participación de abogados quienes también se han visto envueltos en actos de corrupción.

    MARIO TELLEZ

    Así ha pasado, por ejemplo, en la trama bielorrusa. Por un lado hay exsupremos imputados -como Ángela Vivanco o Diego Simpertegui- pero por el otro hay abogados que según la Fiscalía eran parte de ese engranaje como Eduardo Lagos, Mario Vargas, Gabriel Silber o Aldo Corneo. De todos ellos, solo Vivanco y Simpertegui han tenido procesos éticos y disciplinarios en su contra, debido a su condición de jueces.

    Por eso mismo Chevesich le encomendó a una comisión de supremos para que, junto a la Dirección de Estudios, analicen qué opciones hay en legislaciones comparadas para avanzar hacia un mecanismo en el que se pueda controlar el actuar ético de los abogados, independiente de si están colegiados o no en un gremio profesional. Esto en el marco de la pretensión de algunos abogados para que se pueda incluso pedir una sanción, para casos muy graves y como resultado de un debido proceso con control jurisdiccional, como quitar el título de forma perpetua.

    El plan de Rabat

    Con ese contexto de fondo, el ministro de Justicia Fernando Rabat aprovechará la tramitación de la reforma judicial para modificar el sistema disciplinario que rige a los jueces, a los auxiliares de la justicia y también a los abogados. Así lo transparentó este martes ante la Comisión de Constitución del Senado.

    En un ecosistema en que existe el Código de Ética del Poder Judicial y el del Colegio de Abogados, Rabat quiere ingresar indicaciones para facultar a la Fiscalía Judicial de la magistratura para dictar normas éticas aplicables a jueces, funcionarios, auxiliares de la administración de justicia y abogados.

    Luego el ministro quiere avnazar para que existan sanciones para abogados estén o no colegiados. Para eso propone que la reclamación en contra de la conducta ética de los letrados sea conocida por los juzgados civiles, en procedimientos breves y sumarios, según las reglas establecidas en el artículo 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

    Dedvi Missene

    El objetivo de Rabat es generar un nuevo sistema que se base en el reclamo fácil. Para eso le entregará a los colegios profesionales la legitimación activa para ejercer acciones y denuncias por infracciones graves a la conducta ética profesional.

    Esta es una de las grandes innovaciones ya que actualmente el Colegio de Abogados solo puede abrir procesos disciplinarios para los letrados que tienen su colegiatura al día. Para todo el resto, no hay nada que hacer. De hecho cuando explotó el caso audio se abrió un proceso en contra de Luis Hermosilla, pero esa indagatoria ética se mantiene suspendida según las reglas del gremio, debido a que por esos mismos hechos existe en curso una indagatoria penal que aún no ha concluido.

    Las enmiendas del titular de Justicia para la reforma constitucional que se tramita en el Senado incluirá castigos más severos. De esta manera, si se comprueba la infracción, los tribunales ordinarios podrán imponer multas a beneficio fiscal equivalentes a un monto global de hasta diez Unidades Tributarias Anuales -hoy alrededor de $700.000- y la suspensión de dos meses a tres años de la profesión.

    Más sobre:Fernando RabatAbogadosColegio de AbogadosPoder JudicialCorte SupremaÉtica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    La improbable alianza de Claudio Castro, Juan Sutil y Ximena Lincolao por el cerro Renca y políticas de niñez

    La “espada de Damocles” pende sobre Alessandri: la difícil decisión de cómo tramitar el megaproyecto de Kast

    Lo más leído

    1.
    Asociaciones gremiales de Gendarmería se disuelven tras publicación de ley que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad

    Asociaciones gremiales de Gendarmería se disuelven tras publicación de ley que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad

    2.
    Fue publicado en el Diario Oficial: Comenzó a regir la alerta sanitaria oncológica decretada por el gobierno de Kast

    Fue publicado en el Diario Oficial: Comenzó a regir la alerta sanitaria oncológica decretada por el gobierno de Kast

    3.
    La apuesta de Bellolio, Sichel y otros alcaldes de derecha para tomar control de la discusión política que lleva la AChM

    La apuesta de Bellolio, Sichel y otros alcaldes de derecha para tomar control de la discusión política que lleva la AChM

    4.
    La improbable alianza de Claudio Castro, Ximena Lincolao y Juan Sutil por el cerro Renca

    La improbable alianza de Claudio Castro, Ximena Lincolao y Juan Sutil por el cerro Renca

    5.
    Tohá, la vigilante de Steinert: exministra convoca a su equipo de La Moneda para hacer seguimiento de seguridad

    Tohá, la vigilante de Steinert: exministra convoca a su equipo de La Moneda para hacer seguimiento de seguridad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Publican los resultados de nivel socioeconómico del FUAS: revisa si podrías recibir becas o gratuidad

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Rush en Chile: estos son los precios

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes
    Chile

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con autoridades de gobierno el lunes

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    Pese a llamado de Parisi a rechazar: diputados PDG se desordenan y se abren a aprobar megarreforma de Kast

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    FNE pide eliminar cobro de “tarifa de seguridad” por parte de los terminales portuarios y que estos sean multados

    Andina anuncia inversiones por US$500 millones y su presidente llama a recuperar el dinamismo económico

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda
    Tendencias

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao
    El Deportivo

    El plan perfecto que lideró Fernando Zuqui: las claves del batacazo de la UC ante Cruzeiro en el Mineirao

    Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

    Compañero de Arturo Vidal en la Juventus fallece en trágico accidente automovilístico

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla
    Tecnología

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler
    Cultura y entretención

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú
    Mundo

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Iratxe García, eurodiputada española: “Creo que es necesario el contar con perfiles como Boric en la cumbre progresista de Barcelona”

    Guterres aplaude el alto al fuego de diez días anunciado por Trump entre Líbano e Israel

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde