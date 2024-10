María Alejandra Benavides, rectora del INBA: “Hay un grupo minoritario de estudiantes que decide manifestarse de manera violenta”

María Alejandra Benavides, rectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), entregó declaraciones a la prensa la mañana de este jueves en el Ministerio de Educación, tras una reunión con autoridades por la explosión generada por elementos incendiarios en un baño del establecimiento y que mantiene a 25 estudiantes hospitalizados.

“Nuestro máximo apoyo a todas las familias de nuestros estudiantes. Creemos que ahí tienen que estar puestas las energías hoy. Es de máxima preocupación para nosotros que ellos puedan salir de la gravedad y puedan seguir siendo dados de alta”, expresó la rectora.

“Los extintores estaban donde tenían que estar”, aseguró, indicando que habían sido fiscalizados la semana pasada. Benavides precisó que a las 10.30 aparecieron los encapuchados en el recinto y se aplicó el protocolo que opera ante hechos de violencia. La autoridad detalló que hubo estudiantes que recibieron una primera atención en camarines del colegio y que uno de los que presentaba mayor gravedad fue llevado al Hospital San Juan de Dios por profesores. La coordinación que existe con autoridades, dijo, permitió la rápida llegada de ambulancias. Además, descartó la existencia de un acopio de bombas Molotov en el liceo y explicó que solo pueden revisar pertenencias de los estudiantes ante situaciones fundadas.

“Decir que en un establecimiento donde van diariamente 850 estudiantes, donde hay más de 100 profesores, hay más de 100 asistentes de la educación, esto ocurría a vista y paciencia de todos los adultos, eso no es así”, afirmó.

Explosión al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA) dejó una treintena de estudiantes heridos. Foto: Javier Torres / Aton Chile.

“Un hecho aislado”

“No podemos volver el día lunes a hacer clases como si nada hubiera pasado. Tenemos que conversar, tenemos que dialogar, tenemos que analizar lo que ocurrió para que efectivamente el nunca más sea efectivo. Quiero decir muy categóricamente, más allá de entrar a lo específico, que el INBA es un colegio que tiene proyecto educativo, que tiene profesores que hacen clases todos los días, que hay asistentes de la educación que todos los días están en la tarea de educar y que efectivamente lo que vivimos ayer es un hecho aislado”, aseguró.

“Nos hacemos cargo de lo que ocurrió, pero es un hecho aislado de una comunidad que ha reencontrado el diálogo, que nos sentamos a la mesa a conversar, que resolvemos nuestras diferencias. No existe un acopio masivo diario ni permanente de material incendiario, no existe una fábrica como se dice en la prensa, sino que hay un grupo minoritario de estudiantes que decide manifestarse de una manera violenta”, recalcó la educadora.

“Lista negra”

Se le preguntó a la rectora por la fotografía que circuló en redes sociales de una llamada lista negra que sería una tradición de estudiantes de cuarto medio y la vinculación de esto con la explosión.

Autoridades realizan punto de prensa tras reunión interinstitucional por los hechos ocurridos en el INBA. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

“Yo quiero decir categóricamente que las tradiciones dentro del INBA son aquellas que como comunidad resaltamos y la lista negra no es una tradición que como comunidad resaltemos, eso es lo primero que quiero decir. Esa es una decisión arbitraria de un grupo de estudiantes que no está avalado por nadie, por ningún estamento en la comunidad, ni siquiera de los estudiantes de manera general. Creo que eso hay que dejarlo claro. Hay un lienzo que quienes están encapuchados lo despliegan, pero no es parte de los hitos importantes que celebramos como comunidad”, recalcó.

Benavides sostuvo que se trata de materias que el Ministerio Público tendrá que analizar y que las declaraciones que la comunidad del INBA entregue “van a ayudar a esclarecer”.